Casal de vilões rouba a cena em "Coração Acelerado" com ironia e deboche

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Não há espaço que fique vago por muito tempo. Na falta de maior carisma dos protagonistas, Leandra Leal como Zilá se tornou a grande força-motriz de “Coração Acelerado”.



Sem subir no palco nem empunhar microfone, é ela quem tem emitido as notas mais altas no enredo da novela das sete. Não chega a ser surpreendente que a vilã principal de uma novela comande as ações, mas o caso de Zilá é especial.



Nos primeiros capítulos, a personagem era rejeitada pelo público, com acusações em relação às atitudes da vilã, consideradas ingênuas, infantis e simplórias. O horário da sete até tem parte do público infantil, mas o alvo é um espectador um pouco mais velho, de adolescentes e jovens. Não combinava.



Depois que a vilã foi desmascarada em relação ao roubo da joia, que acabou separando a irmã Janete e seu agora ex Alaorzinho, Zilá ficou soltinha. Sem ter de carregar a impostura de mulher respeitável, assumiu o romance com Ronei (Thomás Aquino), com quem divide um humor ácido e cenas picantes, que acendem o público. Leandra tem vivido uma verdadeira montanha-russa.



Era sem sal, agora odiada

Começou sendo rejeitada por uma vilania insossa e agora atrai o público, mas agora despertando a raiva por conta das atitudes de Zilá e do bom entrosamento que conseguiu com Aquino.



Algumas cenas que o casal protagonizou explicita muito bem isso, até pela capacidade de destilar veneno com um sorriso no rosto, de forma descarada e com um desdém pela moralidade. Zilá consegue instalar Ronei estrategicamente dentro da mansão e o casal acaba sendo flagrado aos beijos por Alaor e Alaorzinho. Em vez de tentar se recompor, Zilá, com o batom borrado, parte para a galhofa e reclama da falta de educação que é entrar em um cômodo sem bater na porta.



Nem mesmo a filha de Zilá é poupada do humor ácido da vilã-mor. Quando Naiane (Isabella Drummond) descobre o caso dos dois e dá um chilique, Zilá e Ronei trocam olhares como se estivessem assistindo a uma cena canastrona.



Ronei critica, dizendo que melodrama deveria pagar imposto e Zilá complementa falando que a filha tem vocação para o fracasso, o que traz a vantagem de não ter concorrência inteligente dentro de casa. Por essas e outras, além das vilanias, o casal ainda faz hora extra como alívio cômico na trama.



Mais espaço para a vilania

A criação dessas cenas acaba sendo simbiótica. O texto de Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento dão cada vez mais a oportunidade para que Leandra Leal e Thomas Aquino valorizem o sarcasmo e a ironia nas falas com tempo de reação, olhares e expressões faciais.



Esta semana, Zilá vai tentar sabotar o bar Zuzanete no festival de sucos. Claro que o plano dá errado, como costuma acontecer com vilões trapalhões que parecem andar em círculos, mas será uma nova oportunidade de Zilá soltar seus petardos.

SERVIÇO

“Coração Acelerado” – Globo – Segunda a sábado, na faixa das 19h. Reprise alternativa na madrugada.

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