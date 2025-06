Casal em ''The White Lotus 3'', Aimee Lou Wood e Walton Goggins falam sobre boatos de rixa

A- A+

A terceira temporada de "The White Lotus", da HBO e Max, deu o que falar e não só pelo que aconteceu nas telas.



Fora dela, a relação entre os atores Walton Goggins e Aimee Lou Wood, respectivamente Rick Hackett e a namorada, Chelsea, também rendeu manchetes. Boatos de que os dois teriam tido complicações no set e fora dele, corroboradas pelo fato de deixarem de se seguir no Instagram (a lista de amigos de uma celebridade é algo olhado com lupa pelos fãs) ganharam força durante e depois do fim da temporada.

Agora, quase dois meses depois do fim da série, os dois posaram para a capa da revista Variety dizendo que não há nada de errado entre eles.

"Não há briga", disse Goggins com a voz embargada, segundo a reportagem. "Eu amo essa mulher loucamente, e ela é muito importante para mim. "Ela é a Goldie Hawn. Ela é a Meg Ryan. Ela pode fazer qualquer coisa e vai fazer. Espera só para ver os próximos 20 anos da trajetória dela. Eu estarei numa ilha, acho que na Grécia. Mas ela é especial. Não há briga. Ela é amor e eu sei que sou isso para ela também. A gente se importa um com o outro profundamente."

Coube à atriz comentar o fato de o colega não a seguir mais no Instagram.

"Acho que isso diz muito sobre o momento cultural em que estamos. Por que todo mundo está obcecado com o Instagram? Isso é irrelevante. A gente não dá a mínima para o Instagram", disse. "Por que não conversar sobre a história, sobre Rick e Chelsea, e simplesmente curtir?".

Goggins completou:

"Se me permite acrescentar, só pra encerrar isso? Sobre seguir ou deixar de seguir alguém. Eu sou um homem adulto, pô".

O ator falou sobre uma entrevista que deu para o The Times, em repórter insistiu em assuntos que tocavam a atriz. Por isso, o papo foi encerrado pelo agente do artista depois de reclamações sobre as perguntas. Para a Variety, Goggins disse que o repórter fez questionamentos "provocativos", inclusive, se o tipo de dentes dos dois a haviam aproximado.

"O que ele estava insinuando foi tão nojento. Tão revoltante. Fiquei pasmo. E disse: ‘Porra, cara, uau. Acho que terminamos por aqui", contou Goggins.

Relacionamento com outros atores

A dupla contou que, durante os meses em que ficaram confinados no hotel tailandês onde aconteceram as gravações, os atores acabaram ficando mais próximos de quem compunha seu núcleo na tela, como as três amigas (Carrie Coon, Leslie Bibb e Michelle Monaghan), a família Ratliff (Jason Isaacs, Parker Posey, Patrick Schwarzenegger, Sam Nivola e Sarah Catherine Hook) e os dois. "Schwarzenegger costumava organizar jantares ou cafés da manhã em grupo, mas isso rapidamente se tornou demais para a dupla", diz a reportagem.

"Não quero parecer um babaca, nem que seja o método (fazendo referência ao method acting, técnica de imersão no personagem que faz com que o ator reproduza a personalidade de quem vai interpretar em momentos fora do set) nem nada assim, só senti que precisava me manter naquele espaço", disse Goggins.

Wood concordou, dizendo que os dois ficavam "sobrecarregados" e eram como "raposas", que "corriam, pegavam a comida e saíam correndo". "Mas nunca houve nenhuma energia negativa", disse Goggins.

“Nunca tínhamos morado em um set", disse Wood. "Foi a primeira vez que todos nós vivemos, basicamente, um reality show."

Finale

Na entrevista, os dois contam que Goggins não viu o final da temporada reunido com o elenco, porque está comprometido com as gravações da série "Fallout". "Mas eu não teria ido de qualquer forma", disse. A repórter Emily Longeretta pontua, no entanto, que pouco depois ele se contradiz, ao dizer para a colega de elenco: "Eu queria ter podido assistir com você. Foi tão catártico e tão doloroso, e me arrependo disso. De verdade.”

Na conversa, os dois perceberam que uma cena de amor do casal foi cortada, que incluía sexo.

“Nós planejamos toda a jornada, até o detalhe de que é a Chelsea quem fica por cima do Rick na primeira cena (de sexo). E então, no último episódio, é o Rick quem levanta a Chelsea. Foi tudo muito, muito delicado", relembrou Wood.

