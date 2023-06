Casal faz selfie em show do Coldplay e não percebe intruso na foto: "Que noite"

A- A+

As redes sociais estão repletas de vídeos e fotos de encontros com famosos nos lugares mais inusitados. Todos os dias, dezenas de usuários costumam compartilhar estas fantásticas e surpreendentes experiências com os seus seguidores, mas, às vezes, ainda há outras histórias por trás. Foi o caso de um tiktoker que teve sua foto, feita durante o último show do Coldplay, em Barcelona, “invadida” por ninguém menos que Lionel Messi.

Em um pequeno vídeo de não mais de 10 segundos, Smurfollow narrou um episódio do qual tomou conhecimento muito tempo depois e graças a seus seguidores. Com a intenção de guardar uma lembrança daquele dia especial no Estadi Olímpic Lluís Companys Montjuïc, o criador de conteúdo tirou uma selfie com sua companheira no meio da arquibancada. Essa mesma imagem foi posteriormente publicada em suas redes sociais e, a partir desse momento, os usuários apontaram que o jogador argentino estava atrás dele.

“Que noite”, o tiktoker intitulou o vídeo e explicou: “Enviamos uma selfie no show do Coldplay. Automaticamente minhas mensagens privadas [...]”. Após seu breve detalhamento, ele mostrou a quantidade de comentários que seus seguidores fizeram apontando a presença do jogador. O capitão da seleção argentina aparecia ao fundo, com um olhar ligeiramente perdido no meio da multidão.

Diante disso, os usuários reagiram com respostas como: "Messi atrás: parece bobo" (uma brincadeira com uma fala do jogador durante a Copa do Catar, no ano passado); “ei mano, você viu quem está atrás?”; “o normal, Messi atrás”; “Messi está atrás de você, eu desmaio” e “que sorte”.

Posteriormente, outros seguidores comentaram o registro inusitado: “estou morrendo. [...] se você não percebeu até que eles começaram a te contar”; "você estava de costas para a estrela do lugar"; "uma noite cheia de emoções" e "a primeira coisa que notei foi Messi e depois você".

A presença de Messi, contudo, passou despercebida pelo influencer e por sua namorada, que, sem pretender se deparar com o craque nas arquibancadas, lamentou, dias depois, não ter percebido quem estava atrás dele. O fato, no entanto, também aconteceu com várias pessoas que, durante o show realizado nos dias 24 e 25 de maio, foram surpreendidas pela companhia de Messi a poucos metros delas.

Lionel Messi e Antonela Roccuzzo, fãs do Coldplay

Depois que Lionel Messi se sagrou campeão francês com o PSG, ele e a mulher, Antonela Roccuzzo, rapidamente deixaram Paris e foram a Barcelona para ver o show do Coldplay na cidade. Após o evento, a influenciadora compartilhou um post no Instagram. Em duas fotos, o casal pode ser visto com os integrantes da banda britânica.

"Noite mágica", escreveu Antonela na publicação. A primeira imagem mostra o casal posando com Chris Martin e os demais membros do Coldplay. Em seguida, a segunda foto mostra ela e Messi sorridentes no meio do show.

