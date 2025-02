A- A+

FAMOSOS Casal fitness, Ferrugem e Thaís Vasconcellos mudam rotina com treino pesado e perderam 75 kg juntos Pagodeiro e a musa do Salgueiro transformaram o estilo de vida e animam um ao outro: 'Todo o incentivo tem feito de mim um atleta', diz ele; veja como eram antes

Ninguém poderá dizer que a mudança no bem-estar e no físico de Ferrugem e Thaís Vasconcellos não foi uma realidade. Eles já compartilhou algumas vezes fotos de antes e depois da transformação, impressionando os seus seguidores. Em dezembro do ano passado, o pagodeiro já havia perdido cerca de 35 kg, enquanto a musa do Salgueiro emagreceu mais de 40 kg desde 2019, quando começou a rotina intensa de treinos diários (juntos, o casal fitness eliminou 75 kg).

“Eu não dormia bem, levantava o tempo inteiro, dormia de barriga para cima. Não conseguia ver a ‘pinça’, irmão, tristão, tá ligado... Irmão, (o sobrepeso) mexe no subconsciente da pessoa, no teu psicológico, mexe na tua saúde corporal, na tua autoestima, mexe em tudo”, disse Ferrugem em entrevista à revista Quem.

Foi quando percebeu essa situação que o cantor passou a correr todos os dias em dois horários diferentes e a fazer musculação. Treinador do pagodeiro, Maestro Leônidas até brinca que é um processo de “desenferrugem”. E tudo foi feito sem a realização de intervenções: “Galera especula que eu fiz cirurgia (bariátrica), mas é bom deixar claro que morro de medo de corte, agulha, sangue. Nada disso cola comigo”.





Na web, os internautas até brincam, afirmando que o processo “está tirando a ferrugem toda dele”. Uma segunda pessoa, em linha parecida, afirmou que ele está “desenferrujando”.

“Todo o incentivo da Thaís tem feito de mim um atleta”, disse o cantor uma vez, elogiando a mulher. Ela em outra ocasião até fez planos sobre o futuro: “Muito orgulhosa de você! Parabéns por toda sua mudança, vamos ficar velhinhos juntos e cheios de saúde. Te amo”.



Já Thaís iniciou a sua transformação física em 2019. “Estive em uma das minhas piores versões de autoestima e saúde. Logo eu, que me amei em todas as versões em que estive, mesmo. Mas precisava sair daquele conforto… Passei por duas gestações, sem rotina, com alimentação péssima, o dia a dia com três meninas e ainda a rotina do marido”, contou ela em uma publicação no Instagram.

O novo estilo de vida teve um retorno mais que positivo: “Já são 6 anos me cuidando e já foram 40 kg”. O foco ainda maior na academia veio com a preparação para desfilar pelo Salgueiro, no carnaval do Rio.

