Velório de Rita Lee Casal viaja para velório de Rita Lee: "Queria estar no mesmo espaço que ela uma vez na vida" Cerimônia acontece nesta quarta-feira (10), no Auditório do Ibirapuera

Um casal do Rio de Janeiro arrumou mochilas às pressas e embarcaram, de ônibus, para São Paulo com a intenção de prestar homenagens no velório de Rita Lee, realizado nesta quarta-feira, no Auditório do Ibirapuera. As homenagens devem começar às 10h.

"Chorei muito quando soube que ela tinha morrido. Liguei para ele e disse que tínhamos que viajar. Queria encontrá-la, estar no mesmo espaço que ela uma vez em minha vida", diz o ator de 24 anos, que adota o nome artístico de Cadumma.

"Seus trajes foram totalmente inspirados em Rita. "Se o velório for até o final da tarde, ficamos e vemos depois o que vai acontecer. Não compramos ainda a passagem de volta e nem temos onde ficar em SP."

O namorado, que usa somente o nome artístico de Ton, de 27 anos, é cantor e deve cantar em memória à cantora nos shows do final deste final de semana. "Vim acompanhar o Cadumma e quero também prestar homenagem."

