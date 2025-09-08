Seg, 08 de Setembro

STREAMING

"Casamento às cegas 5" e "Task": as estreias no streaming na semana de 7/9 a 13/9; veja trailers

Quinta temporada de 'Only Murders in the Building' também está na lista

Nova série da HBO, "Task", com Mark RuffaloNova série da HBO, "Task", com Mark Ruffalo - Foto: HBO/Divulgação

Quem viu “Mare of Easttown”, minissérie com Kate Winslet como uma detetive de uma cidade do interior, vai gostar desta novidade. É “Task”, também da HBO e HBO Max, que estreia neste domingo. Ela foi criada por Brad Ingelsby, o mesmo nome por trás da superpremiada série de 2021.

Veja detalhes desta e outras estreias da semana.

Task (HBO e HBO Max, a partir de 7/9)
Indicado a quatro Oscars na carreira, Mark Ruffalo interpreta o ex-padre e agente do FBI Tom Brandis. destacado para chefiar uma força-tarefa que visa a descobrir a autoria de assaltos a pequenas bocas de fumo nos subúrbios da Filadélfia. Paralelamente, a audiência acompanha os criminosos: dois amigos que trabalham com limpeza urbana, que veem nesses roubos a possibilidade de alcançar uma condição melhor. O líder é o pai solo Robbie Prendergast, interpretado pelo ator Tom Pelphrey.

Polícia e ladrão dividem histórias de dor, luto e solidão, enquanto tentam reconstruir suas vidas, cada um a sua maneira. “A tensão da história é que você se importa com os dois caras”, disse Ingelsby a The Hollywood Reporter.

Only Murders in the Building (Disney+, a partir de 9/9)
Renée Zellweger é a principal estrela convidada da quinta temporada desta comédia estrelada por Martin Short, Selena Gomez e Steve Martin, que já venceu sete Emmys. A morte de um ícone do edifício Arconia leva o trio de investigadores amadores a uma rede de perigosas figuras de Nova York.

Mussolini: O filho do século (Mubi, a partir de 10/9)
Joe Wright, diretor do filme “Orgulho e preconceito” (2005) e “O destino de uma nação” (2017), está por trás desta série de ficção sobre Benito Mussolini, italiano que alinhou o país ao Eixo de Adolf Hitler no século passado. A história mostra desde a formação da milícia Fascio de Combate até a instauração da sangrenta ditadura.

Casamento às Cegas Brasil (Netflix, a partir de 10/9)
A quinta temporada do reality show de relacionamento apresentado por Camila Queiroz e Klebber Toledo vem com uma grande novidade: a faixa etária dos participantes. Todos os homens e mulheres que buscam um amor têm mais de 50 anos. São, ao todo, nove episódios: quatro nesta quarta, quatro no dia 17.

A namorada ideal (Prime video, a partir de 10/9)
Neste drama, Robin Wright é Laura, mãe de um filho “perfeito” que começa a namorar Cherry (a atriz Olivia Cooke). A chegada da moça muda tudo na vida dela. A moça esconde algum segredo ou é Laura que está sendo paranoica? Os episódios são baseados no livro homônimo de Michelle Frances.

