Expectativa 'Casamento às cegas Brasil' revela o que aconteceu com casal que disse 'sim' no altar Episódio vai ao ar na Netflix hoje (2) e promete entregar mais surpresas além da história principal

Neste domingo (2), às 19h30, a Netflix apresenta o episódio do reencontro depois do "sim" no altar da terceira temporada de "Casamento às Cegas Brasil", que acontece ao vivo pela primeira vez na plataforma no Brasil.

Expectativa nas redes sociais

Ao longo de todo o dia, o público acompanhou a chegada dos participantes desta edição através das redes sociais da Netflix.

Além deles, outros participantes icônicos de temporadas passadas, como Thamara Térez, Luana Braga, Mack David, Nanda Terra e Carol Novaes também vão estar por lá para contar um pouco mais dos seus status amorosos e quais são suas apostas para esta temporada.

Edição interativa

Outra novidade é que o público poderá enviar suas perguntas e comentários para serem lidos no show ao vivo, através da hashtag #CasamentoAsCegasBrasil.

Surpresa? Além dos casais formados durante o reality, o reencontro contará com a presença de Ítalo, Bárbara, Ana Carolina e Patrícia, que estiveram nas cabines da terceira edição. O que será que eles têm para contar, hein?

Com apresentação do casal Camila Queiroz e Klebber Toledo, o reencontro receberá no palco Karen Bacic, Daniela Silva, Maria Carolina Caporusso, Ágata Moura, Bianca Sessa, Daniel Manzoni, Renan Justino, Valmir Reis, Jarbas Andrade e Menandro Rosa, que vão relembrar os principais momentos, reacender algumas DRs e contar detalhes de como está a vida depois do experimento.

