A- A+

FAMOSOS Casamento de Alexandre Frota e Claudia Raia acabou em troca de traições e barraco com roupas na rua Atores se conheceram nos bastidores de novela em 1985 e já engataram união oficializada no ano seguinte

Um dia, o amor pode mesmo chegar ao fim. Foi exatamente isso que aconteceu, algumas décadas atrás, com Alexandre Frota e Claudia Raia.



O casal se conheceu nos bastidores da novela “Roque Santeiro”, de 1985, e, no ano seguinte, oficializou a união com um casamento na Igreja da Candelária, no Centro do Rio de Janeiro — um evento que parou a cidade. Mas tudo terminou em um grande barraco: a atriz jogou as roupas do ex-marido na Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul carioca.

Ao longo do casamento, o casal ainda trabalhou junto novamente em “Sassaricando” (1988), que Claudia interpretava uma das personagens mais conhecidas da produção — quiçá da teledramaturgia brasileira. Frota, por sua vez, era seu par romântico, entre idas e recaídas.





— Nós fazíamos muito sucesso, muito mesmo. Éramos tipo o casal da vez. Ele sempre foi comprometido com trabalho. E a gente era do mesmo núcleo, então, às vezes facilitava e, às vezes, não. Mas era o auge no nosso casamento, dava tudo certo. Naquela época efervescente dos anos 1980, auge das revistas de fofoca, a gente acabava sofrendo um pouco com essa interferência. Misturava Claudia Raia e Alexandre com Beto e Tancinha — afirmou em entrevista à coluna Patrícia Kogut, no Globo, em 2021, a atriz, hoje casada com Jarbas Homem de Mello.

O casamento, por fim, terminou em 1989, após três anos de união oficializada. E este fim não foi nada tranquilo para eles, ainda mais no contexto de casos extraconjugais. “Eu fiz um barraco na minha vida, com o Alexandre Frota”, contou ela ao “Cada um no seu banheiro”, com Sabrina Sato. No caso, quando decidiram pelo divórcio, Frota não saiu de casa.

“Eu peguei e joguei tudo dele na Lagoa, no Rio, para ele ir embora. Aí ele foi obrigado a sair”, lembrou Claudia.

O ex-deputado também já relembrou, certa vez, o término conturbado do relacionamento, afirmando que a atriz também havia lhe traído com seu amigo, o ator Raul Gazolla. “Hoje, ela fala que foi um grande erro, mas ela curtiu muito aquele casamento. Ela era extremamente apaixonada e gostou muito das noites que teve comigo”, disse ele em entrevista ao portal Leo Dias em 2023.

Veja também