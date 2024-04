Casamento de Belo e Gracyanne Barbosa chega ao fim, diz colunista; entenda

A- A+

Belo e Gracyanne Barbosa terminam depois de um casamento de 16 anos. O casal ainda mora na mesma residência, mas supostamente os dois estariam separados há oito meses. A notícia foi divulgada pelo colunista Lucas Pasin, do UOL.



Com o fim definitivo do matrimônio, o cantor está se preparando para uma mudança e decidiu ir viver em uma nova casa no bairro do Recreio, no Rio de Janeiro.

Por outro lado, Gracyanne vai continuar morando com a irmã e outros familiares na atual residência deles, em um condomínio na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.



Nenhum dos dois se pronunciou oficialmente sobre a separação.

Apesar de viverem uma crise no relacionamento, o pivô do rompimento do casal teria sido um homem que frequentava a mesma academia de Gracyanne.

Mesmo com ela trocando de instituição, eles teriam continuado se encontrando e pondo um fim numa possível conciliação entre a influenciadora e o pagodeiro. Esse motivo foi divulgado pelo portal LeoDias.

