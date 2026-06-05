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FAMOSOS Casamento de Dua Lipa e Callum Turner é alvo de manifestações de moradores na Itália Estradas e praças foram fechadas ao público e pessoas que moram próximo ao local da festa foram obrigados a assinar acordos de confidencialidade

A continuação das celebrações do casamento da cantora Dua Lipa com o ator Callum Turner, em Palermo, na Itália, tem sido alvo de manifestações de moradores da capital da Sicília. Por meio de cartazes e pichações, eles enviaram mensagens à artista, afirmando que "Palermo não está para alugar", segundo o jornal The Sun.

O casal viajou para a Itália na quinta-feira para se casar pela segunda vez neste fim de semana, depois de terem celebrado o casamento civil em Londres no último domingo. De acordo com o jornal britânico, as praças Piazza Sant'Anna e Piazza Croce dei Vespri foram fechadas ao público para a segunda etapa da celebração.

Além disso, moradores das proximidades também foram obrigados a assinar acordos de confidencialidade, estradas foram fechadas e zonas proibidas para voos de drones estão sendo fiscalizadas. Em resposta, os sicilianos espalharam cartazes nas praças com mensagens como: "Palermo não está para alugar" e “Os espaços públicos pertencem a todos. Reivindicamos o direito de vivê-los, livres do lucro privado".

Ainda de acordo com o The Sun, a polícia montou um cordão de segurança ao redor das duas praças de quinta a sábado, para garantir a máxima segurança. Os preparativos continuaram nesta manhã com a instalação de luzes nas varandas com vista para as praças, testes de microfone e bloqueio de ruas. Na noite de quinta-feira, celebridades como Charli XCX e Tame Impala foram vistas chegando para a festa.

Isso ocorre em meio a relatos de que autoridades locais divulgaram uma mensagem vaga antes do grande dia, dizendo que aconteceria apenas uma "produção demonstrativa", em vez de confirmar o casamento em si. Uma fonte do jornal britânico afirmou que tudo é muito confidencial e ultrassecreto.

"A segurança é privada, mas a polícia local está envolvida na organização do evento. As praças que eles vão fechar já são zonas pedonais sem trânsito de veículos. As autoridades inventaram essa 'encenação na praça' na Piazza Sant'Anna e na Piazza dei Vespri como desculpa para colocar barreiras e impedir a passagem de pedestres", afirmou.

Acredita-se que os moradores de Palermo estejam divididos sobre a decisão de fechar duas praças para o casamento luxuoso. Algumas pessoas até perguntaram se a cantora faria um show gratuito na praia em troca de sediar as comemorações.

O casal, juntamente com seus convidados, estão hospedados na "joia da coroa" do hotel cinco estrelas Villa Igiea, onde a diária custa £ 6.000, e que se fechou ao público após a chegada deles no início desta semana. Dua e o marido reservaram um andar inteiro de suítes no hotel com vista para o Mar Tirreno.

Cerca de 200 convidados são esperados na cidade italiana a partir de sexta-feira para celebrar, mais uma vez, a união dos pombinhos. Há rumores de que o cantor Elton John se apresentará para eles após o coquetel de boas-vindas.

Segundo o The Sun, a celebração de três dias deve começar nesta sexta-feira no famoso Palazzo Gangi e na Galleria d'Arte Moderna. Depois, seguirá para Bagheria, a 19 km a leste de Palermo, no sábado e continuará na propriedade barroca Villa Valguarnera, onde se espera que ocorra a cerimônia principal. O evento custará aproximadamente £1,3 milhão de libras.

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