Famosos Casamento de Franciny Ehlke com bilionário não terá celulares nem lista de presentes Influencer e noivo, Tony Maleh, determinaram regras para a cerimônia, que não terá chuva de arroz, regra de padrinhos e será reservada para poucas pessoas

O casamento de Franciny Ehlke com o bilionário Antoine Maleh (também conhecido como Tony) será marcado por algumas restrições. A própria influencer e empresária, junto com o noivo, definiu uma série de intervenções — algumas que mexem em ritos já tradicionais e consagrados socialmente. Todas as regras foram criadas a partir do que eles mesmos desejam para o momento especial, com o objetivo de torná-lo ainda mais bonito.

A influencer — à frente da Fran, uma marca de cosméticos de beleza como brilhos labiais que foi fundada em 2020 — afirmou, em uma publicação no TikTok, que não fez lista de presentes e que a festa não terá chuva de arroz ou regra de padrinhos, além de os convidados não poderem usar celulares. Aliás, a ideia é fazer uma cerimônia reservada a poucas pessoas, de modo intimista. Veja a seguir os pontos comentados por Franciny:

Lista de presentes

“Tanto eu quanto meu noivo decidimos não colocar lista de presentes porque a gente não precisa de nada. Graças a Deus, somos pessoas muito abençoadas. A gente tem tudo e o presente que a gente definitivamente quer é a presença dos nossos convidados. Se, mesmo assim, alguém quiser e insistir muito em dar um presente ou doar algum valor, vamos doar para uma instituição que a gente já ajuda.”





Franciny Ehlke ganhou um helicóptero de presente do noivo Tony Maleh — Foto: Reprodução/Instagram

Regra para padrinhos

“Normalmente, nos casamentos, o noivo chama os seus padrinhos e a noiva também, e cada casal entra do lado de quem convidou. Só que, no nosso caso, os nossos amigos são amigos dos dois. Então eles vão entrar em lados aleatórios. Não vão ser só os padrinhos da noiva nem só os padrinhos do noivo.”





Chuva de arroz

“Eu não quero passar a festa inteira catando grão de arroz no meu cabelo ou no meu vestido. Confesso que nem eu nem meu noivo achamos tanta graça.”





Franciny Ehlke e o noivo Antoine Maleh — Foto: Reprodução/Instagram

Uso de celulares

“Eu não quero os convidados com celular na mão durante a cerimônia, porque dá a sensação de que eles estão lá só para postar e não para curtir. Dá a sensação de que não estão prestando atenção, e eu prometo que a cerimônia não vai ser demorada. Até porque, quando você vai assistir ao vídeo do casamento depois, é muito feio olhar para os convidados e ver todo mundo no celular. Acho isso muito feio.”

Cerimônia intimista

“Não vamos convidar muitas pessoas. A gente quer dar atenção para todo mundo, a gente quer conversar. Já fui em muitos casamentos em que nem conversei com os noivos ou em que muita gente ficou em volta deles e vi que não estavam curtindo. E é um momento de curtir com as pessoas que mais ama, com quem tem mais proximidade e vê mais. Tanto eu quanto ele optamos por um casamento mais intimista.”

Discursos

“Não adianta obrigar a gente a falar nem algum parente querer dar discurso na hora, porque eu acho chato e ninguém tem paciência de escutar.”

Quem é o noivo de Franciny Ehlke?

Empresário de sucesso aos 36 anos, Tony é sócio fundador e tem investimentos em 62 empresas do ramo da saúde, finanças e tecnologia, de acordo com o jornal Extra. Em um perfil no LinkedIn, ele afirma ter participado da criação de companhias como a Tailor Exchange, Hospital Royal Care e South Capital Ventures, algumas com mais de 10 anos de existência.

Formado em ciências da computação na Universidade Mackenzie e em física na PUC-SP, o empresário tem um faturamento anual estimado em cerca de R$ 1,6 bilhão, segundo o Extra. Nas redes, entretanto, ele prefere manter um perfil mais discreto, com poucas aparições (vez ou outra, é que aparece no perfil de Franciny).

Tony já deu muitas demonstrações de sua riqueza como quando presenteou a amada com um helicóptero. Ao pedir a influencer em casamento, o empresário deu um anel de ouro branco 9 K, da marca Glamira, para ela. A peça de luxo, que conta com um diamante de 0.3 K e outras 35 pedras de brilhante no aro do anel, custa nada menos que R$ 5 milhões.

“Passei minha vida inteira esperando você aparecer. Você chegou e coloriu meu mundo. E agora, não imagino o que é ter uma vida sem te ter ao meu lado. Obrigada, meu amor, por cuidar tão bem de mim e me fazer a mulher mais feliz desse mundo! Te amo, pra sempre”, disse Franciny ao se declarar para o noivo.

Em meio às declarações de amor da influencer, internautas até brincam perguntando se Tony não teria um irmão com quem poderia engatar um romance.

