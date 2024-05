Casamento de Monique Evans e Cacá Werneck custou quase R$ 1 milhão: "Evento bem grande"

A- A+

Foi um festão luxuoso — "um evento bem grande, com várias pessoas influentes, um casamento farto", como relataram Babi Campos e Michele Simas, responsáveis pela decoração da cerimônia que oficializou a união de dez anos entre a modelo Monique Evans e a DJ Cacá Werneck. A celebração para 230 convidados custou R$ 800 mil, apenas em gastos relativos à decoração, como informaram as profissionais ao site "Gshow". No total, incluindo o pagamento de outros serviços, as noivas desembolsaram uma quantia próxima a R$ 1 milhão.

A festa de casamento aconteceu no sítio Além do Sonho Eventos, localizado em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Fundador da Igreja Contemporânea, que tem por objetivo uma pregação mais inclusiva para diversos grupos, como a população LGBTQIAP+, o pastor evangélico Marcos Gladstone, amigo de longa data da também apresentadora, conduziu a cerimônia religiosa.

O evento teve decoração clássica, com predominância das cores branco e verde, já que a casa de festas é localizada em terreno predominado pela Mata Atlântica. Depois de trocarem alianças — e se esbaldarem —, as noivas se hospedaram no luxuoso hotel Copacabana Palace, para curtir, com pompa, o dia seguinte ao casamento. Mas esta é apenas uma rápida prévia da lua de mel, como ambas detalham.

Em junho, as duas partem para Barcelona, na Espanha, onde vão celebrar o matrimônio junto a Armando Aguinaga e a pequena Valentina, respectivamente filho e neta de Monique, que também é mãe de Bárbara Evans. Armando e Valentina vivem no país europeu e não conseguiram vir ao Brasil por questões burocráticas relacionadas à oficialização da cidade espanhola. "Meus dois filhos iam me levar para o altar, mas ele vai estar jurando a bandeira na Espanha nesse dia", explicou ela, na semana anterior ao casório.

Após Barcelona, Monique e Cacá aproveitarão dias de sol e praia em Ibiza, uma das ilhas da costa espanhola mais buscadas por turistas e famosa pela vida noturna. Por lá, aliás, a DJ Cacá Werneck terá trabalho: a artista de 37 anos tem performances musicais marcadas em alguns locais do arquipélago. "Queremos pegar o verão de lá", festejou Monique.

