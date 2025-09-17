Casamento de Paula Braun e Mateus Solano chefa ao fim

A- A+

Desde 2008, a atriz Paula Braun era casada com o ator Mateus Solano, com quem teve dois filhos: Flora e Benjamin. Na noite desta terça-feira (16), o casal oficializou o término do relacionamento através de uma postagem em conjunto pelo Instagram.

"Com o coração tranquilo viemos comunicar que a nossa relação se transformou e já não somos mais um casal há algum tempo. Após 17 anos juntos seguimos preservando nossa parceria com carinho e muito amor na criação de nossos filhos, torcendo um pelo outro e com futuros planos profissionais juntos. Seguimos a nossa história, que não termina, mas se transforma. Agradecemos o carinho, a compreensão e especialmente por prezarem nossa privacidade e a de nossos filhos", diz a legenda.

Ambos se conheceram no meio profissional e já trabalharam juntos em um curta-metragem, intitulado "Maridos, Amantes e Pisantes". Além desse, eles também contracenaram na novela "Amor À Vida", em 2013.





