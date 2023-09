Casamento de Ronaldo e Celina Locks: saiba quem está na lista de convidados

A- A+

O ex-jogador Ronaldo Fenômeno se casou, nesta segunda-feira, com a modelo Celina Locks, em Ibiza, na Espanha. A cerimônia religiosa, considerada “íntima”, dá início à programação do evento, que terá nova celebração na próxima sexta-feira. Ao longo dos próximos dias, famosos devem chegar a ilha espanhola para celebrar a união.

Quem já chegou para o casório é a apresentadora Sabrina Sato, uma das madrinhas do casal. Filho de Fausto Silva, o apresentador João Guilherme Silva também já está no local, acompanhado da namorada, a modelo Schynaider Moura.

Galvão Bueno e o ex-jogador Kaká são outros que estão a caminho do evento na ilha paradisiáca. Mulher do narrador, Desirée Soares fez uma série de postagens no Instagram mostrando momentos da viagem, assim como Caroline Batista, casada com o ex-meia. Os quatro chegam a aparecer juntos em algumas fotos no aeroporto. Veja abaixo:

O ex-Real Madrid Júlio Baptista, que jogou com Ronaldo na Seleção, já está no casamento e participou da cerimônia desta segunda-feira ao lado da mulher Silvia Nistal.





Quem também deve ir ao evento é a atriz Marina Ruy Barbosa, amiga da noiva. A cantora Anitta também foi convidada. Modelos que já trabalharam com Celina Locks e outros nomes do mundo da moda também já estão na ilha espanhola. É o caso de Bruna Boechat e Amanda Faical. Elas aparecem em uma foto ao lado de Celina Locks e outras convidadas, como Silvia Nistal, Schynaider Moura e Sabrina Sato.

