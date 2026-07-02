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Famosos Casamento de Taylor Swift e Travis Kelce: veja quem deve marcar presença na 'cerimônia do ano' em NY Celebridades da música, do cinema, da televisão e do esporte desembarcam em Nova York para a celebração cercada de expectativa

O casamento de Taylor Swift e Travis Kelce, apontado como um dos eventos mais aguardados de 2026, começou a movimentar Nova York antes mesmo da cerimônia, nesta sexta-feira (3). Enquanto os preparativos avançam para uma celebração de vários dias no Madison Square Garden, o aeroporto John F. Kennedy (JFK) virou um verdadeiro termômetro da festa, com a chegada de convidados ilustres vindos de diferentes partes do mundo, nesta semana.

Segundo o Daily Mail, entre os primeiros nomes vistos desembarcando está o apresentador britânico Graham Norton, que chegou acompanhado do marido, Jono McLeod. A presença dele não surpreende os fãs da cantora. Em entrevista concedida ao programa de Norton, na BBC, em outubro do ano passado, Swift mostrou o anel de noivado e brincou que a parte mais difícil da organização seria reduzir a lista de convidados, já que pretendia chamar "qualquer pessoa com quem já tivesse conversado". Na ocasião, ela convidou o apresentador ao vivo.

Quem já está na lista de convidados

Também foram vistos chegando a Nova York a atriz Phoebe Waller-Bridge e familiares. Já Dua Lipa foi fotografada na cidade antes da cerimônia, assim como Sabrina Carpenter, uma das artistas que abriram apresentações da Eras Tour. Ed Sheeran, um dos amigos mais próximos de Swift, também é presença confirmada e foi visto nos últimos dias ao lado do produtor Aaron Dessner. A expectativa é que Stevie Nicks e Tim McGraw façam apresentações durante a festa, enquanto fãs especulam se Dua Lipa e Camila Cabello também podem participar de algum momento musical da celebração.

Outro grupo que chamou atenção é o do esporte. Segundo o Page Six, Taylor também convidou os cinco titulares do New York Knicks: Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns, Mikal Bridges, OG Anunoby e Josh Hart. A lista reforça o perfil diverso da celebração, que reúne artistas, atletas e personalidades da televisão em um evento tratado nos Estados Unidos como uma espécie de "casamento real".

Evento terá segurança reforçada e cerca de mil convidados

Segundo o New York Times, a programação prevê um encontro mais reservado nesta quinta-feira (2), com aproximadamente 100 convidados, seguido por uma grande celebração no dia seguinte para cerca de mil pessoas. O Madison Square Garden teria sido reservado exclusivamente para o evento, enquanto autoridades municipais analisaram pedidos para interditar ruas ao redor da arena até o dia 4 de julho, em razão da logística e do esquema especial de segurança.

Os convidados também estariam sujeitos a regras rígidas de confidencialidade. De acordo com o Daily Mail, familiares e amigos receberam acordos de não divulgação antes de obterem informações detalhadas sobre a cerimônia. Outra regra que repercutiu nas redes sociais é a política de "sem anel, sem acompanhante", permitindo acompanhantes apenas para convidados casados ou oficialmente noivos.

Embora os rumores sobre o casamento tenham ganhado força nas últimas semanas, nem Taylor Swift nem Travis Kelce confirmaram oficialmente os detalhes da cerimônia. Ainda assim, a movimentação intensa de celebridades no aeroporto JFK, as reservas de hotéis para integrantes do Kansas City Chiefs e os preparativos no Madison Square Garden reforçam a expectativa de que Nova York receba, nos próximos dias, um dos eventos mais comentados da indústria do entretenimento.

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