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FAMOSOS Um "jardim dentro do Garden": revelados novos detalhes do casamento de Taylor Swift A cantora e o tricampeão do Super Bowl da NFL, ambos de 36 anos, se casaram na sexta-feira no lendário Madison Square Garden (MSG)

Uma apresentação da cantora Stevie Nicks, amigos do ensino médio e um "jardim dentro do Garden": novos detalhes sobre o casamento da superestrela do pop Taylor Swift e do craque do futebol americano Travis Kelce, em Nova York, foram revelados neste sábado (4).

A cantora e o tricampeão do Super Bowl da NFL, ambos de 36 anos, se casaram na sexta-feira no lendário Madison Square Garden (MSG) sob rígidas medidas de segurança, e seus cerca de 1.000 convidados supostamente tiveram de assinar acordos de confidencialidade.

A porta-voz da artista, Tree Paine, já tinha revelado em um comunicado na sexta-feira alguns detalhes da cerimônia. Ela disse que os irmãos dos noivos foram as testemunhas: Austin Swift, como acompanhante de honra dela, e Jason Kelce, como padrinho dele.

Tree também informou as marcas do figurino escolhido pelos noivos: roupas Christian Dior, sapatos Christian Louboutin e joias Cartier. Mas no sábado começaram a vazar outros detalhes sobre a cerimônia e a festa.

No programa de TV "Good Morning America", os apresentadores Robin Roberts, George Stephanopoulos e Michael Strahan comentaram sua experiência no chamado "casamento real" dos Estados Unidos.

Stephanopoulos, que foi assessor do ex-presidente Bill Clinton antes de migrar para o jornalismo há mais de duas décadas, disse que a cerimônia foi "tão íntima quanto podia ser, levando em conta que estava sendo celebrada no MSG", o emblemático ginásio esportivo nova-iorquino.

O casal criou "um jardim dentro do Garden, o que foi simplesmente magnífico", disse ele, em um jogo de palavras com o nome do ginásio e a palavra "garden", jardim em inglês.

"É difícil imaginar que um lugar tão grande e um casamento com tantas estrelas pudesse parecer tão pessoal e tão íntimo", acrescentou Stephanopoulos.

Roberts contou que os noivos haviam "redigido seus próprios votos" e Stephanopoulos mencionou que Swift e Kelce carregavam "caderninhos" com eles, enquanto o comediante Adam Sandler conduzia a cerimônia.

"Estavam lá seus vizinhos, seus amigos do ensino médio. Foi como qualquer casamento", disse Roberts, que também confirmou que Nicks cantou, como era esperado.

"Incrível"

Foi como "qualquer casamento", exceto pelo brilho estelar. Estava lá toda a nata do mundo do entretenimento e do esporte, como os cantores Selena Gomez e Ed Sheeran, a modelo Gigi Hadid, e os atores Hugh Grant e Bradley Cooper. Também foram convidados os colegas de time de Kelce e seu técnico Andy Reid, assim como a lenda da NFL Tom Brady, ex-marido da modelo Gisele Bündchen.

O diretor-executivo da rede de cinemas AMC, Adam Aron, publicou — e depois apagou — um relato detalhado da celebração no X.

"De algum modo, como num passe de mágica, alguém criou um jardim ao ar livre em um luxuoso retiro campestre", escreveu ele, segundo a Entertainment Weekly.

Ele descreveu os votos trocados pelos noivos como relatos "divertidos, pessoais, encantadores e comoventes" sobre como se conheceram e por que quiseram se casar.

O cantor Nelly publicou um vídeo no Instagram em que classificou o casamento como "incrível". No vídeo, Nelly usava um terno totalmente branco, enquanto sua esposa, a cantora Ashanti, ostentava um vestido extremamente brilhante.

Swift e Kelce anunciaram o noivado em agosto de 2025 em uma publicação no Instagram com a legenda: "Sua professora de inglês e seu professor de educação física vão se casar".

A ganhadora de 14 prêmios Grammy vem de um ano excepcional graças ao sucesso de seu álbum, "The Life of a Showgirl", sua entrada no Hall da Fama dos Compositores e uma nova música na trilha sonora do filme "Toy Story 5".

Kelce, jogador do Kansas City Chiefs, renovou o contrato para uma décima quarta temporada na Liga Nacional de Futebol Americano (NFL). Ele também é coapresentador do popular podcast "New Heights" junto com o irmão, Jason.

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