FAMÍLIA REAL Casamento do ano: veja os detalhes da cerimônia do afilhado bilionário do Rei Charles III Serão dois dias de celebrações e a sustentabilidade será uma das bandeiras deste casamento

O Reino Unido está em contagem regressiva para o que promete ser o casamento e evento social do ano. A cerimônia de Hugh Grosvenor, o 7º duque de Westminster, com Olivia Henson no próximo dia 7 de junho vai acontecer na Catedral de Chester, em Londres. Serão dois dias de celebrações e a sustentabilidade será uma das bandeiras deste casamento.

A cerimônia terá cerca de 400 convidados. Depois haverá uma recepção em Eaton Hall, a propriedade da família Grosvenor. No dia seguinte o casal irá oferecer outra recepção, mas desta vez apenas a pessoas mais próximas dos noivos.

A última vez que Grosvenor deu uma grande festa em casa foi em 2012 para celebrar o seu 21º aniversário. Sob o tema “black tie e néon” a festa incluiu atuações da dupla de hip-hop Rizzle Kicks e do comediante Michael McIntyre e ainda o príncipe Harry entre os 800 convidados.

Os noivos decidiram que não querem presentes e, quando o assunto é sustentabilidade, a noiva quer se manter fiel aos seus princípios, por isso a comida e as flores do casamento vão ser locais ou regionais, tanto quanto possível, e depois das celebrações as flores vão ser dadas a instituições de solidariedade locais.

Segundo a imprensa, algumas lojas e restaurantes perto da Catedral vão estar fechados no dia do casamento por motivos de segurança e acesso, mas fontes próximas da família afirmam que será dado apoio “a organizações e negócios que sejam diretamente afetados pelo evento e a quem que está a trabalhar arduamente para ajudar a concretizar os planos”, cita o Times.

Quais os membros da família real que foram convidados ?

A relação entre o clã Grosvenor e a família real é próxima. A Rainha Isabel II e os príncipes William e Harry foram convidados do casamento da irmã mais velha de Hugh em novembro de 2004. O noivo é afilhado de batismo do Rei, e até teve um papel na procissão que acompanhou Carlos e Camila no dia da coroação em maio de 2023, contudo o soberano não irá assistir ao casamento por causa dos seus tratamentos para o câncer, diagnosticado há uns meses.

O noivo é amigo próximo dos príncipes William e Harry, mas apenas um dos irmãos tem presença confirmada no casamento. Segundo o jornal The Times, o príncipe William assumirá o papel de anfitrião. Em relação a Kate não há uma confirmação oficial, mas tendo em conta a ausência da princesa de Gales da vida pública desde janeiro, o mais provável é que não marque presença neste evento.

Quem são os noivos?

Hugh Grosvenor, de 32 anos, foi considerado por muito tempo pela imprensa britânica como "o solteiro mais cobiçado do Reino Unido". Em 2016, quando morreu o seu pai, Gerald Cavendish Grosvenor, o antigo duque de Westminster, Grosvenor herdou uma fortuna de aproximadamente R$ 70 bilhões, segundo a Forbes. Ele é uma das pessoas mais ricas do Reino Unido — em 2022, ele e sua família ocuparam o 13º lugar na lista dos mais ricos do país, feita pelo Sunday Times.

O duque namorava Olivia Henson há dois anos, e a pediu em casamento no palácio de Eaton Hall, em Chester, a casa de campo oficial dos duques de Westminster. Olivia, de 30 anos, trabalha na Belazu, uma empresa alimentícia sediada em Londres. O duque está à frente da Westminster Foundation, uma organização filantrópica que ajuda crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social, e é presidente do Country Trust, considerada a principal instituição de caridade educacional do Reino Unido.

Reservados, o duque e a futura duquesa não têm o costume de compartilhar detalhes da vida pessoal nas redes. O anúncio do noivado foi enviado à imprensa britânica acompanhado de uma rara foto dos dois e da seguinte mensagem: "Os membros de ambas as famílias estão absolutamente encantados com a notícia". Eles não divulgaram detalhes sobre o casamento.

As famílias do duque de Westminster e do rei Charles III são bem próximas. Além do duque de Westminster ser afilhado do rei Charles III, ele também é padrinho do príncipe George, filho mais velho de William e Kate. Sua mãe, Natalia Grosvenor, é a madrinha de William, e a princesa Diana, mãe de William, era madrinha de uma de suas irmãs, a Lady Edwina.

