Casamento em Veneza: conheça os cinco hotéis que Jeff Bezos fechará exclusivamente para convidados

A "boda do ano"? É assim que diversos meios de comunicação internacionais descrevem o casamento de Jeff Bezos, fundador da Amazon, e da ex-apresentadora Lauren Sánchez. O aguardado evento acontecerá em uma das cidades mais emblemáticas e exclusivas do mundo: Veneza, Itália, que será "blindada" para se transformar no cenário exclusivo da celebração do casal e de seus convidados nos dias da cerimônia.

A celebração, que ocorrerá entre os dias 24 e 26 de junho, reunirá cerca de 250 convidados por noite, incluindo figuras do mundo empresarial, do entretenimento e da política. Para garantir a privacidade e exclusividade da festa, o casal reservou cinco dos hotéis mais luxuosos da cidade.

O prefeito de Veneza, Luigi Brugnaro, confirmou que o casamento de Bezos terá um impacto econômico significativo na cidade. Com a reserva completa desses hotéis e a organização de diversos eventos exclusivos, o magnata e sua futura esposa transformarão Veneza no epicentro de uma celebração que atrairá a atenção mundial.





Embora a lista de convidados não tenha sido oficialmente divulgada, sabe-se que algumas das figuras mais notáveis do mundo do entretenimento estarão presentes, como Kim Kardashian, Katy Perry, Ivanka Trump, Oprah Winfrey e Orlando Bloom.

Os hotéis de luxo escolhidos por Bezos e Sánchez

Bezos e Sánchez selecionaram cinco hotéis icônicos de Veneza para hospedar seus convidados e realizar alguns dos eventos relacionados ao casamento. São estabelecimentos de renome internacional que representam o mais alto nível de luxo na cidade dos canais.

Gritti Palace

Localizado às margens do Grande Canal, o Gritti Palace é um símbolo da elegância veneziana. Este hotel do século XVI combina arquitetura histórica com uma decoração opulenta e oferece vistas únicas da Basílica de Santa Maria della Salute.





O Gritti Palace é um hotel do século XVI — Foto: thegrittipalacevenice.com

O hotel foi restaurado para preservar seu esplendor original e conta com quartos luxuosos decorados com antiguidades e cristal de Murano. Algumas acomodações têm vista para o Grande Canal ou para a cidade. O preço por noite pode chegar a US$ 1.964.

Hotel Danieli

Administrado pela rede Marriott, o icônico Hotel Danieli ocupa um palácio gótico do século XIV e é famoso por sua decoração luxuosa e pelo impressionante terraço com vista para a Lagoa de Veneza. Este hotel cinco estrelas oferece quartos elegantes e espaçosos.

A estrutura histórica preserva a arquitetura veneziana original do século XIV. A suíte de um quarto com vista para a lagoa pode custar até US$ 6.354 por noite.

Aman Venice

O Aman Venice é um dos hotéis mais exclusivos da cidade. Com apenas 24 suítes, este palácio restaurado oferece uma experiência de hospedagem intimista e sofisticada, com afrescos originais e uma decoração que mescla o clássico com o contemporâneo. Está situado no Palazzo Papadopoli, um dos oito palácios monumentais da cidade, no Grande Canal.





O preço por noite chega a US$ 2.020 — Foto: mrandmrssmith.com

O hotel conta com jardins privativos — algo raro em Veneza — que dão acesso a amplos salões de jantar e suítes espaçosas. O valor da diária chega a US$ 2.020.

Belmond Hotel Cipriani





O Belmond Hotel Cipriani está localizado na Ilha Giudecca — Foto: Wikipédia

Situado na ilha de Giudecca, o Belmond Hotel Cipriani é sinônimo de luxo e exclusividade. Com uma das piscinas mais famosas da Europa e um serviço impecável, o hotel é um refúgio de celebridades e personalidades de alto perfil. Sua suíte mais cara custa US$ 16.082 por noite.

The St. Regis Venice



Este hotel em Veneza tem vista para a Basílica de Santa Maria della Salute — Foto: reserva.com



Com vista para a Basílica de Santa Maria della Salute, o The St. Regis Venice combina história e modernidade. Seus quartos e suítes são decorados com obras de arte e mobiliário sofisticado, proporcionando uma experiência de luxo. A acomodação mais cara do hotel pode custar US$ 2.216 por noite.

