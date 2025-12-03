A- A+

REALITY SHOW Casas de vidro do BBB 26: Público vai eleger 10 Pipocas do reality show Reality show da TV Globo estreia dia 12 de janeiro de 2026

Mais novidades sobre as cinco Casas de Vidro do BBB 26, que começa oficialmente no dia 12 de janeiro de 2026 na TV Globo. Mas, antes da estreia, o público será convocado para uma missão: escolher todos os participantes anônimos, ou seja, da Pipoca, numa dinâmica que acontecerá simultaneamente em todas as regiões do Brasil.

Segundo comunicado da emisssora, em cada uma das casas de vidro, quatro candidatos tentarão conquistar a preferência do público e, com isso, um espaço no programa comandado por Tadeu Schmidt. O homem mais votado e a mulher mais votada, por meio do gshow, garantirão vaga no início da disputa.

Novas dinâmicas de jogo e participação do público

Uma das grandes apostas da 26ª edição é dar ao público maior poder de decisão: metade dos participantes poderá ser escolhida pelos espectadores. Também foi anunciada a possibilidade de substituir um participante a qualquer momento, se for considerado “fraco” ou pouco participativo: é a política de tolerância zero com "plantas.



Além dos já tradicionais grupos Pipoca (anônimos) e Camarote (famosos), o "BBB 26" incluirá um terceiro grupo: Veteranos. São ex-BBBs que retornam para competir.

