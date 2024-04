''Casca de bala''? Saiba o significado da expressão usada por Thullio Milionário em seu hit

A- A+

MÚSICA ''Casca de bala''? Saiba o significado da expressão usada por Thullio Milionário em seu hit Canção, em 4° no Top Viral do Spotify Brasil, é atualmente uma das mais ouvidas no país

Se você utiliza o TikTok, já deve ter se deparado com um vídeo tocando “Casca de bala”, a música que virou febre do cantor Thullio Milionário — que figura atualmente como a quarta mais ouvida na lista das 50 canções virais no Brasil, segundo o Spotify.



E, é bem possível, que também tenha se perguntado sobre o que significa essa expressão. Nas redes sociais, internautas tem utilizado essas palavras ao publicar fotos e vídeos com amigos, companheiros amorosos e até mesmo animais de estimação.

A expressão é usada para se referir a um amigo próximo, íntimo, que topa qualquer desafio ou comemoração. E a letra da música já dá o tom deste significado, quando o eu lírico chama o parceiro para irem juntos ao paredão, vaquejada ou ao bar.

Afinal, quem seria o parceiro que toparia qualquer aventura em nome da amizade? Somente o casca de bala.

Lançada em fevereiro deste ano, a canção de Thullio Milionário se tornou um fenômeno nas redes sociais. Somente no TikTok, algumas publicações do cantor com esta trilha sonora alcançaram dois milhões de visualizações.

Quem é o cantor de 'Casca de bala'?

Thullio Milionário é o dono do hit, que foi composto por Flávio dos Teclados e lançado no dia 1 de março deste ano. Natural do Rio Grande do Norte, ele apareceu no meio musical quando integrava o grupo Milionários do Forró. Em 2016, partiu para carreira solo e começou a ser chamado de o "rei das vaquejadas".

Em 2019, ficou ainda mais famoso com "Dançar forró beijando", música que, quando cantava em shows, sempre chamava uma fã da plateia para beijar. No mesmo ano, uma mulher de Mauriti, no Ceará, foi beijada pelo cantor e ameaçou processá-lo, segundo o UOL. Ela alegou que tinha sido beijada à força e, casada, virou "chacota na cidade". No entanto, ela desistiu de levar o processo adiante.

Thullio tem, atualmente, mais de 3 milhões de ouvintes no Spotify e acumula quase 480 mil inscritos em seu canal no YouTube.

Mel Maia, Virginia Fonseca e Zé Felipe são alguns dos famosos que já reproduziram o hit nas redes sociais.

