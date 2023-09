A- A+

Pra quem não queria se expor, Chico Moedas tem vivido dias intensos. Depois que Luísa Sonza revelou que foi traída por ele no programa "Mais Você", de Ana Maria Braga, o rapaz teve seu perfil no Instagram derrubado. A informação foi dada pelo amigo, Casimiro. Segundo o youtuber, a conta de Chico caiu devido ao alto número de denúncias. Ainda segundo Cazé, Chico também está com o WhatsApp desativado, pois teve seu número de telefone vazado por conta do episódio com a ex.

"Hoje eu não falei com o Chico direito, ele perdeu o WhatsApp pois vazaram o número dele. Quando Ana Beatriz me acordou de manhã falando que Luisa estava na Ana Maria, a mensagem nem chegou. O Instagram ele perdeu, não desativou, ele recebeu tanta denúncia que caiu. Eu não gostaria de ser porta-voz desse vagabundo, mas estou sendo aqui: ele não tem outra conta. Ele está só esperando a conta dele voltar, pois foi derrubada", explicou Casimiro em live feita nesta quarta-feira (20).

Na transmissão, Cazé reprovou a atitude do amigo e disse que ele está triste por todo o ocorrido:

"Sabe que foi babaca. Simples assim. A gente pouco conversou sobre o assunto. O que eu soube a Anna Beatriz me falou, a repercussão também. Ele fez merda, acho que sabe disso, e é isso, não tem muito mais o que resenhar em cima disso. Acho que foi resolvido da maneira que foi e é isso. Não sei se a galera ficaria satisfeita com a minha versão da parada pois foi tudo muito rápido para todos nós", disse o youtuber.

Durante o programa comandado por Ana Maria Braga, Luísa leu um texto em que insinuava ter sido traída em um banheiro de um bar. Leia a carta na íntegra:

Carta de Luisa Sonza no 'Mais você'

"É insuportável que a traição, a quebra de combinado, respeito, confiança, zelo e cuidado continuam sendo normalizadas. Um erro pontual. Só quem já foi traída sabe o que se sente, a dor que se acarreta a o que se chama de erro pontual. Da autoestima destruída, da dúvida, da insegurança que algo assim causa. A traição faz você se invalidar, faz você se sentir idiota, burra, palhaça, trouxa. É uma dor impossível de explicar. É uma quebra da confiança do próximo, é o medo de acreditar nas pessoas, é um sonho destruído, é toda sua entrega, seu zelo, cuidado, amor jogado fora."

Intensa demais? Intenso demais é alguém que larga tudo o que prometeu, se propôs, construiu a dois por um momento no banheiro sujo de um bar. De resto, é só amor, admiração, respeito, entrega. Quando você é traída, até questiona a sua capacidade de discernimento por ter acreditado e caído na mentira que ainda, geralmente, vem não só antes, como depois da traição. Como se a traição não bastasse, nos colocam como loucas e dão risadas da nossa intuição. Literalmente, falam que a realidade é um detalhe para você, invalidando tudo o que a gente pensa, acredita, vê, tudo que é real.

Nos atacam sem parar como se não fossemos nada, mentem olhando no olho como se fossemos uma ameba que cai em qualquer coisa que eles podem dizer. A verdade é que eles acreditam em tudo isso. Eles acreditam que nós somos burras, frágeis, fáceis de convencer, de manipular, que o mundo é deles e eles podem tudo. Que nada é grave, que 'sabe como é, homem é assim'. Meu amor, infelizmente, você mexeu com a mulher errada.

Hoje vocês não vencem. Hoje, eu quebro o ciclo pela minha mãe, por minhas tias, por todas as mulheres que eu vi a minha vida inteira sendo traídas e não tinha muitas vezes nem pra onde ir, acabando por ter que ficar com um traidor dentro de casa. Hoje, eu me escolho, mesmo que me doa, mesmo que por vezes eu não queira, mesmo ainda te amando, hoje eu me protejo e não vou te proteger. Mesmo que eu queira, porque você naquela noite naquele bar não me protegeu, mesmo que eu quisesse. Hoje eu te dou um adeus, por mim e por todas nós. E antes de ir, eu quero te responder que escolher não estar mais com você não é viver o amargor ao invés do amor, como você me disse. Eu vou viver o amor, só não vai ser com você."

Veja também

Rio de Janeiro Citado em música de Luísa Sonza, Bar da Cachaça se solidariza com cantora e diz que não opina sobre