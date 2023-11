Caso Ana Hickmann: Juiz nega pedido de divórcio com base na Lei Maria da Penha, diz defesa de marido

A- A+

Duas semanas após registrar um boletim de ocorrência por violência doméstica contra Alexandre Correa, a apresentadora Ana Hickmann solicitou o divórcio utilizando a Lei Maria da Penha, que protege vítimas de violência doméstica. Nesta quarta-feira, o advogado do empresário disse ao Globo, que o juiz negou o pedido e que o processo vai seguir pela tramitação na Vara da Família.

Os advogados de Alexandre Correa ingressaram na noite de segunda-feira com medidas judiciais contra Ana Hickmann. O empresário acusa a apresentadora de praticar alienação parental porque ela estaria atuando para dificultar a convivência do filho do casal com ele.

No último domingo (26), a apresentadora falou pela primeira vez sobre o assunto ao programa Domingo Espetacular, da Record. Na ocasião, ela recapitulou a briga que aconteceu em Itu, no interior do estado de São Paulo, onde o casal morava. Ana afirmou que Alexandre tentou dar uma cabeçada nela. "Ele não me acertou porque eu me esquivei", disse.





"Ninguém merece ser torturada de nenhuma forma", complementou. "Estou falando da figura de um agressor, de um covarde, de um canalha que acha que tem poder e domínio sobre os outros."

O advogado do empresário nega que Alexandre tenha agredido a mulher. "Não existe nenhuma prova disso nos autos, salvo a alegação dela."

