STREAMING Caso de Irmãos Menendez será revisto e ''Monstros'' pode ganhar mais episódios O caso despertou novo interesse do público desde o lançamento da segunda temporada da série

O caso dos assassinatos de Jose e Kitty Menendez, retratados no segundo ano de Monstros, série da Netflix, será revisto pela Procuradoria de Los Angeles. A informação foi divulgada esta semana pelo Procurador do Distrito, George Gascón, que revelou estar revisando novas evidências para determinar se os irmãos Erik e Lyle Menendez devem continuar em prisão perpétua pelo assassinato dos pais, cometido em 1989.

O caso despertou novo interesse do público desde o lançamento da segunda temporada de Monstros, intitulada ''Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais''. A série criada por Ryan Murphy considerou as acusações de abuso sexual feitas por Erik e Lyle, que alegaram legítima defesa após anos de abuso emocional, físico e sexual.

Agora, o pronunciamento das autoridades de Los Angeles dá a entender que a acusação ganhará mais relevância, após dois julgamentos em que os argumentos dos irmãos foram ou descartados ou pouco considerados pelo sistema judiciário. Em seu pronunciamento, Gascón enfatizou, no entanto, que a Procuradoria "não está pronta, neste momento, para dizer se acredita ou não na informação". "Temos uma obrigação moral e ética de revisar o que nos está sendo apresentado", disse.

O criador de Monstros já se pronunciou sobre a novidade, dizendo que a temporada pode acabar ganhando novos episódios após estes desenvolvimentos. Falando com a Variety, Murphy disse que depende do retorno dos atores que interpretaram Erik e Lyle na série, Cooper Koch e Nicholas Alexander Chavez: "Acho que o que eu me interessaria em fazer, se Nicholas e Cooper concordassem, seria um ou dois episódios para continuar a história".

Dando sequência a um embate verbal contra Erik Menendez, que depois do lançamento de Monstros criticou a série da Netflix, o showrunner concluiu: "Nós demos a eles o seu momento na corte da opinião pública. Basicamente, demos uma plataforma. Eu acho que eles podem estar livres da prisão antes do Natal. Eu realmente acredito nisso".

Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais está disponível na íntegra na Netflix. A plataforma já anunciou também o lançamento de um documentário sobre o caso, que será lançado em 7 de outubro.

