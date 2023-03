A- A+

Famosos Caso de MC Gui zoar criança com câncer na Disney volta à tona após ser confundido com Guimê Cantor alegou nas redes sociais que estaria sendo confundido com um dos participantes expulsos do reality show nesta quinta-feira (16)

As acusações de assédio contra MC Guimê na festa do líder desta quarta-feira no "BBB 23", que resultaram em sua expulsão do reality show, acabaram respingando em outro MC, conhecido como Gui. Este segundo afirmou nas redes sociais que estava sendo confundido com Guimê e buscou esclarecer que ele é outra pessoa. Enquanto isso, porém, internautas resgataram uma polêmica de 2019 envolvendo o próprio Gui e passaram a diferenciá-los com base em suas más atitudes.

No caso de MC Gui, uma conta no Twitter lembrou o episódio de quando ele foi acusado de zombar de uma criança com câncer na Disney.

Em outubro de 2019, Gui, de férias, publicou um vídeo no Instagram em que apareceu rindo de uma menina, fantasiada como Boo, da animação "Monstros S.A", enquanto estavam no trem rumo ao parque de diversão americano. A criança, que percebeu estar sendo filmada, tinha câncer. Ainda é possível ouvir alguém dizer "para, Guilherme". Ele foi amplamente criticado e teve eventos no Brasil cancelados.

O cantor depois publicou um pedido de desculpas na rede social e explicou que tinha ficado "impressionado" com a caracterização da criança e da família dela. Ele afirmou que "não teve intenção de ofender ninguém" e alegou ter sido interpretado de forma "errada".

"Encontrei uma família fantasiada de 'Monstros S.A.' e achei aquilo incrível, nunca tinha visto em qualquer lugar. Não foi algo que deixou ninguém constrangido. Tanto que depois que eu fiz o vídeo desceu todo mundo junto e conversamos. Demos risadas, todo mundo. Tirei fotos com outras crianças também. Em momento algum eu fiz isso para atacar alguém, para praticar bullying, principalmente com uma criança", disse Gui à época dos fatos.

A polêmica atual, de MC Guimê

Já no caso de MC Guimê a polêmica originou-se em seu comportamento na festa do líder no "BBB 23" perante a nova participante, a mexicana Dania Mendez, na noite de quarta-feira. O momento em que MC Guimê passa a mão repetidamente, e sem ser convidado para tal, no corpo dela gerou ampla repercussão entre internautas e gerou acusação de assédio nas redes. Na edição do programa desta quinta-feira, ele foi expulso. Pelo mesmo motivo, Cara de Sapato — que forçou um beijo e também manteve contato físico com Dania, mesmo que ela já tivesse pedido para ele parar — também teve sua participação cancelada.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu uma investigação por importunação sexual, envolvendo Guimê e Cara de Sapato, e verificará as imagens do reality show.

Dania entrou na casa na tarde desta quarta-feira. Ela faz parte do reality mexicano "La casa de los famosos" e passará alguns dias no "BBB" 23.

