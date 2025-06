A- A+

julgamento Caso 'Diddy': jurado negro é dispensado por dar informações contraditórias sobre residência Representantes de Sean Combs alegaram que a remoção reduziria a diversidade racial do júri; homem disse morar no Bronx e mais tarde afirmou ter se mudado para Nova Jersey

O juiz responsável pelo julgamento federal de Sean Combs dispensou um jurado, nesta segunda-feira, depois que o homem forneceu informações inconsistentes sobre onde mora, levantando preocupações de que ele estivesse tentando garantir um lugar no júri do caso de grande repercussão.

Os advogados de Combs reconheceram que o júri é diverso, mas se opuseram veementemente à remoção do jurado, argumentando que o afastamento do homem, que é negro, prejudicaria injustamente seu cliente. O jurado suplente que o substituirá é um homem branco.

Os promotores levantaram a questão na semana passada após o jurado, em uma conversa informal com um funcionário do tribunal, dizer que recentemente havia se mudado para morar com a namorada em Nova Jersey. Durante a seleção do júri, o jurado, que trabalha na contabilidade do Departamento de Correções de Nova York, havia dito que morava no Bronx com sua noiva. A promotoria afirmou que a inconsistência demonstrava uma preocupante “falta de franqueza”.

O juiz Arun Subramanian disse que, durante conversas com o homem — o Jurado nº 6 — em seu gabinete, as inconsistências sobre seu local de residência apenas se aprofundaram. O juiz afirmou que as explicações do jurado levantaram a preocupação de que ele estaria “maquiando respostas” para conseguir entrar no júri originalmente — e para permanecer nele depois que sua qualificação foi questionada.

“Não há nada que o jurado possa dizer neste momento que coloque o gênio de volta na garrafa”, disse o juiz nesta segunda-feira.

Combs, que enfrenta acusações de tráfico sexual e conspiração para extorsão, está entrando na sexta semana de seu julgamento no Tribunal Distrital Federal no sul de Manhattan. Ele se declarou inocente, e seus advogados afirmam que o caso se baseia em relações sexuais consensuais com namoradas de longo prazo.

Na semana passada, após os promotores levantarem preocupações sobre o jurado, um dos advogados de Combs acusou o governo de fazer um “esforço velado para dispensar um jurado negro”. O júri é racialmente diverso, mas a defesa observou que o Jurado nº 6 era um dos dois homens negros.

O juiz Subramanian rapidamente rejeitou a acusação, dizendo que não havia fundamento para ela.

“Para deixar absolutamente claro, desde o início deste processo até o presente momento, não há nenhuma evidência ou indício de qualquer conduta tendenciosa ou parcial por parte do governo”, afirmou o juiz.

