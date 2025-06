A- A+

FAMOSOS Caso 'Diddy': rapper 'vigiava' acompanhante em encontros íntimos com Cassie Ventura; entenda Dançarino contratado por Sam Combs deu detalhes das vezes em que teve experiências sexuais com a cantora sob a tutela do então namorado da americana

Um acompanhante deu detalhes de encontros íntimos que tinha com a cantora americana Cassie Ventura, a pedidos de P Diddy, nesta sexta-feira (6). Sharay Hayes, de 51 anos, contou que se envolveu com a compositora no passado, enquanto era vigiado pelo rapper.



Além de pagar pelo serviço, Sam Combs também assistia às relações sexuais dos dois e guiava as interações que eles tinham de acordo com o próprio gosto, afirmou o dançarino.

Em entrevista ao podcast "The trial of Diddy", do jornal britânico Daily Mail, Hayes contou que, a princípio, não sabia que se tratava do casal quando começou a trabalhar para eles. Tudo começou em 2012, quando ele teria sido abordado por Cassie, que usava um pseudônimo, a fim de contratá-lo para uma "dança sexual". Quando chegou ao local acordado, um quarto de hotel, foi recebido pelo casal com as identidades disfarçada.

Mais conhecido pelo apelido "The Punisher", Sharay afirmou que P. Diddy sempre aparecia com uma máscara que encobria seu rosto. Ele, inclusive, compareceu ao tribunal de Nova York como uma das testemunhas de acusação do caso.

A partir de então, relatou o acompanhante, ele passou a fazer "massagens eróticas" para o casal com certa frequência.

"Eu sabia que estava com um casal famoso, mas achei que eles fossem casados. Fiz buscas no Google, tentando descobrir quem eram. Mas todas as buscas que fiz não deram em nada", afirmou Sharay, que foi se dar conta de quem se tratava algum tempo depois, por meio de um aviso de boas-vindas a P. Diddy em uma televisão do hotel de luxo em que estavam.

Ao ser questionado pela apresentadora se percebeu algum comportamento estranho ou agressivo à época, Hayes negou qualquer anormalidade.

"Não vi nenhuma indicação de problemas entre eles. Parecia apenas um casal tentando expandir sua vida sexual de uma forma fetichista. A coisa mais próxima que notei do que está acontecendo no julgamento, sobre o qual testemunhei, foi que houve momentos sob a orientação de Diddy em que Cassie talvez suspirasse. Pude ver momentos de frustração", descreveu.



"É horrível ter me envolvido, e ponto final. Espero que, se ela estivesse nessa situação difícil, talvez a interação dela comigo não tenha sido tão pesada para ela. Que tenha sido tolerável. É difícil olhar para trás, entender as circunstâncias. Mesmo não tendo participado diretamente, não quero imaginar o que ela poderia estar passando mentalmente", lamentou.

