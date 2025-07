Caso "Diddy": "Vamos continuar lutando pelos sobreviventes", diz advogado de ex-namorada

A- A+

Após a condenação de Sean "Diddy" Combs por "transporte para fins de prostituição" e absolvição das acusações mais graves de associação criminosa e tráfico sexual, o advogado da ex-namorada do rapper Cassie Ventura falou que ela pretende "continuar lutando pelos sobreviventes" das atividades ilícitas do rapper.

A cantora foi a primeira a trazer problemas legais para Diddy, ao denunciá-lo por estupro em novembro de 2023. No dia seguinte, um acordo foi fechado, mas, ainda assim, ela foi peça-chave para a Promotoria no julgamento cujo veredito foi anunciado nesta quarta-feira.

Duas das cinco denúncias diziam respeito a ela: "tráfico sexual de Cassandra Ventura" e "transporte para fins de prostituição relacionado a Cassandra Ventura". O artista foi inocentado da primeira e considerado culpado pela segunda

“Todo este processo criminal começou quando nossa cliente Cassie Ventura teve a coragem de apresentar sua queixa civil em novembro de 2023”, disse Douglas H. Wigdor num comunicado enviado à revista Variety. “Embora o júri não tenha considerado Combs culpado de tráfico sexual de Cassie, ela abriu caminho para que o considerasse culpado de transporte para fins de prostituição. Ao tornar pública sua experiência, Cassie deixou uma marca indelével tanto na indústria do entretenimento quanto na luta por justiça. Precisamos repetir sem qualquer reserva que acreditamos e apoiamos nossa cliente, que demonstrou uma coragem exemplar ao longo deste julgamento. Ela exibiu uma força inquestionável e chamou a atenção para as realidades de homens poderosos em nosso meio e as condutas impróprias que persistiram por décadas sem consequência. Este caso provou que a mudança já passou da hora, e continuaremos a lutar em nome dos sobreviventes.”

Preso desde setembro do ano passado, Sean "Diddy" Combs respondia a processos de associação criminosa, tráfico sexual de Cassandra Ventura, tráfico sexual de “Jane” (uma testemunha cuja identidade foi mantida em sigilo), transporte para fins de prostituição relacionado a Cassandra Ventura e transporte para fins de prostituição relacionado a “Jane”. Ele foi considerado culpado apenas pelas duas últimas acusações.

Depoimento de Cassie

O depoimento da cantora no tribunal de Nova York durou quatro dias, concentrando-se nos chamados “freak-offs” — encontros sexuais extremos — exigidos por Combs. Ela disse tê-los aceitado porque temia que ele reagisse com raiva ou violência física e cumprisse ameaças de divulgar vídeos explícitos dela em situações sexuais degradantes.

Durante um voo em 2013, ela testemunhou Combs abrir em seu laptop vídeos dela que pensava já terem sido apagados.

“Eu me sentia presa”, disse ela.

Durante os freak-offs, ela contou que Combs a agarrava, empurrava, chutava e batia na lateral de sua cabeça. Em um momento, Cassie chegou a mandar uma mensagem para ele dizendo: “Você me trata como se fosse o Ike Turner”, referindo-se ao abusivo ex-marido e parceiro musical de Tina Turner.

Drogas como anestesia

No depoimento, ela também detalhou ter usado uma grande variedade de drogas para se anestesiar e realizar os atos sexuais sob ordem de Combs. Cetamina teria se tornado sua droga preferida durante os freak-offs porque “era muito dissociativa”.

“Você pode entrar no que chamam de K-hole, onde você não está presente no momento.” Ela também disse que a droga GHB a fez desmaiar durante um freak-off nos Hamptons. Afirmou ainda que desenvolveu um “vício intermitente” em opióides, que a ajudavam a descer dos efeitos de ecstasy e MDMA.

Cassie também relatou que passou a ter infecções urinárias frequentes por causa dos encontros sexuais, mas que continuava participando mesmo com dor, o que lhe causava “sofrimento horrível”.

Cassie depôs durante o terceiro trimestre de gestação. Segundo a imprensa internacional que acompanhou o julgamento, Combs a acompanhou com os olhos enquanto ela caminhava até o banco das testemunhas.

O marido de Cassie, Alex Fine, encarou Combs durante parte do depoimento da esposa, que durou longos períodos com pausas ocasionais.

Veja também