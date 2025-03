A- A+

INVESTIGAÇÃO Caso Gene Hackman: veja as reviravoltas na investigação da morte do ator e sua mulher Após investigação praticamente encerrada, surgem ligações feitas pela pianista Betsy Arakawa um dia depois do que seria considerado o da sua morte, enquanto hantavírus como causa começa a ser questionado

A morte de Gene Hackman e sua esposa, Betsy Arakawa, ganhou novas camadas de mistério nos últimos dias.O caso, que parecia resolvido, teve uma reviravolta.



egundo as autoridades responsáveis pela investigação, uma análise do telefone da pianista revelou que ela ligou três vezes para uma clínica médica, no dia 12 de fevereiro — um dia depois da data que seria a de sua morte, de acordo com o que os legistas haviam confirmado inicialmente.

À BBC, o Departamento do Xerife de Santa Fé negou que tenha estabelecido o dia 11 como a data oficial de sua morte, e sim que este era o dia de suas últimas atividades conhecidas.

Ela ainda trocado e-mails com uma massagista e ido a um mercado, uma farmácia e uma pet shop. Registros da garagem mostram que ela voltou para casa às 17h15 naquele dia.

— Ela descreveu desconforto relacionado a uma congestão, mas não mencionou nenhuma dificuldade para respirar, falta de ar ou dor no peito — disse o doutor Josiah Child à BBC.

Segundo o médico Josiah Child, Arawaka teria uma consulta marcada para o dia 10, mas cancelou porque precisava cuidar do marido.

Entretanto, na manhã do dia 12, ela entrou em contato novamente com o local, onde foi solicitado a comparecer à tarde.

— Ela não veio. Nosso escritório ligou de volta várias vezes sem resposta — explicou Child.

Causa da morte questionada

Uma autópsia havia determinado que a pianista morreu de síndrome pulmonar em decorrência do hantavírus, uma doença viral grave transmitida aos humanos por roedores infectados.

Child, no entanto, levantou a possibilidade de que a causa da morte não tenha sido o hantavírus.

"Não sou especialista em hantavírus, mas a maioria dos pacientes que tem este diagnóstico morrem no hospital. É surpreendente que a sra. Hackman tenha falado com a minha clínica ao telefone no dia 10 de fevereiro e, de novo, no dia 12 de fevereiro, e não estivesse em aparente sofrimento respiratório", observou, em entrevista ao jornal britânico Daily Mail.

Qual foi a causa da morte de Gene Hackman?

O ator americano de 95 anos morreu dias depois, supostamente em 18 de fevereiro, devido a uma insuficiência cardíaca. Além disso, ele sofria de Alzheimer.

Isso explicaria a hipótese considerada pela investigação de que o ator vencedor de dois Oscars não tenha sequer notado a morte de sua esposa.

Quando Gene Hackman e Betsy Arakawa foram encontrados mortos?

Vale lembrar que Hackman e Arakawa foram encontrados mortos no dia 26 de fevereiro, na casa do casal no Novo México.

Ele estava no chão da cozinha, ao lado de sua bengala e de seus óculos escuros, enquanto ela foi encontrada em um dos banheiros com o aquecedor portátil ligado.

Ao lado dos corpos estava também o de Zinna, um dos cães do casal.

De acordo com um relatório preparado pelo laboratório veterinário do Departamento de Agricultura de Los Angeles e obtido pela Associated Press, o cão provavelmente morreu de desidratação e fome.

Os outros dois cães que eles tinham foram resgatados e encaminhados para a adoção.

