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ATOR Caso Jeff Machado: acusado é condenado a 22 anos e nove meses de prisão Jeander Vinícius da Silva Braga cumprirá pena por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e maus-tratos a animais

Um dos acusados do assassinato do ator Jefferson Machado, Jeander Vinícius da Silva Braga foi condenado a 22 anos e nove meses de prisão, em regime fechado, nesta quarta-feira por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e maus-tratos a animais. Segundo a sentença, ele não poderá recorrer em liberdade, pois poderia "tentar se esquivar da aplicação da lei penal". As informações são do g1.

Nove testemunhas foram ouvidas na audiência — inicialmente, estavam previstas 12, mas uma não compareceu e outras duas foram dispensadas. Como o processo foi desmembrado, o julgamento do outro réu, o produtor Bruno de Souza Rodrigues, foi marcado para 10 de dezembro deste ano.

Segundo a denúncia citada na sentença, Rodrigues matou Machado. Já Braga distraiu o ator. Após o assassinato, o produtor usou cartões e senhas da vítima e se passou pelo ator em mensagens a parentes e amigos da vítima. Machado tinha oito cães de estimação que acabaram ajudando a polícia a solucionar o crime. Eles foram encontrados abandonados com chips de identificação do dono — por isso os maus-tratos a animais.

Durante o julgamento, Braga disse que foi contratado para fazer o buraco de uma cisterna, sem saber que Machado seria enterrado ali. Ele disse ainda que trabalhava como garoto de programa e que Rodrigues matou o ator enquanto os dois estavam juntos. Depois, segundo Braga, o produtor o coagiu a ajudar a enterrar o corpo.

Entenda o caso

Machado desapareceu em janeiro de 2023. Sem notícias do ator, parentes e amigos procuraram a polícia. O desaparecimento foi registrado no dia 27 daquele mês. Somente 115 dias depois o corpo foi encontrado concretado no quintal de uma casa em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Os investigadores precisaram, durante a apuração do crime, entender os relacionamentos do ator, buscar testemunhas e perseguir as pistas para montar o quebra-cabeça de uma trama que envolveu ganância e crueldade.

A maneira como o corpo de Machado foi deixado mostra essa crueldade: o cadáver estava amarrado dentro de um baú de madeira que pertencia ao ator. A peça central no crime, de acordo com as investigações, foi Rodrigues. Ele conhecia o ator havia pelo menos três anos. Os dois se aproximaram após o produtor revelar interesse na carreira de Machado, prometendo-lhe ajuda para conseguir um papel numa novela.

Já Braga conheceu Rodrigues por meio de um aplicativo de relacionamento e foi contratado pelo produtor. À polícia, o acusado contou que trabalhava como padeiro, sem carteira assinada, e que fazia "bicos" com obras e programas. Em depoimento, ele afirmou ter conhecido Machado no mesmo aplicativo no qual encontrou Rodrigues e que os três passaram a se envolver em trio.

O crime

De acordo com as investigações, que na tarde de 23 de janeiro, Machado recebeu os acusados em casa, na Barra de Guaratiba, Zona Oeste da capital. O imóvel de dois andares já era conhecido pela dupla, que costumava frequentá-lo. Os depoimentos mostraram que a motivação do encontro era gravação de um vídeo erótico com o ator e Braga.

Mas as coisas não transcorreram como planejado. A apuração policial apontou que durante o sexo Machado foi estrangulado com um fio de telefone. Braga e Rodrigues, então, amarraram pés e mãos do ator com fita adesiva e o colocaram em posição fetal no baú, que era usado como decoração na residência.

Segundo as investigações, o produtor planejava o crime desde dezembro de 2022. Quatro dias antes do assassinato, Machado havia comemorado 44 anos e foi presenteado por Rodrigues com um bolo de aniversário. O gesto foi visto com carinho pela família do ator, distante na data por morar em Araranguá, em Santa Catarina.

As prisões

Braga foi preso por agentes da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) em Santíssimo, na Zona Oeste. Já Rodrigues foi localizado por agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Morro do Vidigal, na Zona Sul da capital. O produtor estava escondido num hostel na comunidade. Com ele, os policiais encontraram malas prontas, o que indicaria que estaria pensando em deixar o local. Ambos foram capturados em junho de 2023.

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