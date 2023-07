A- A+

Justiça Caso José Dumont: na sentença, juíza afirma que ator sabia estar cometendo um crime Dumont foi condenado, no dia 3 de julho, por armazenar e possuir conteúdo com pornografia infantil

Na sentença contrária a José Dumont, publicada no dia 3 de julho, a juíza Gisele Guida de Faria, da 1ª Vara Especializada de Crimes contra a Criança e o Adolescente do TJ-Rio, afirma que o ator sabia estar cometendo um crime e não era "alheio à pedofilia", como a defesa tentou justificar. Para a magistrada, Dumont "estava ciente da ilicitude de sua conduta", já que possuía e armazenava no celular e no computador cerca de 240 conteúdos com pornografia infantil. Como ele tem mais 70 anos, foi condenado a um ano de reclusão no regime aberto.

A defesa tentou comprovar que Dumont não tem familiaridade com a tecnologia e que as fotos e os vídeos pornográficos foram armazenados acidentalmente nos equipamentos pessoais dele, ou seja, sem que ele tivesse a intenção de guardá-los. Além disso, explicou que o ator havia feito pesquisas na internet sobre sexo tanto para ajudá-lo na preparação de um personagem quanto para inspirá-lo na produção de um curta-metragem.

A juíza, contudo, afirmou que as versões apresentadas pela defesa eram contraditórias e "pouco críveis", ou seja, difíceis de convencerem sobre a inocência do ator. Isso porque o papel no qual ele havia sido escalado para interpretar não envolvia sexo ou pedofilia, assim como não havia nada concreto sobre o curta a ser produzido.

"Ocorre que, tal versão, afigura-se inverossímil, porquanto, encontrou-se inúmeras imagens de pedofilia armazenadas tanto no seu computador pessoal, como também em seu celular, que em tese, não teria sido por ele utilizados para as supostas pesquisas. [...] O que se vê, entretanto, é que o réu busca apresentar ao Juízo versões contraditórias e incongruentes, com a finalidade de justificar o armazenamento de mais de duas centenas de arquivos contendo material pornográfico infantil, tanto em seu computador pessoal, quanto em seu aparelho celular".

As suspeitas contra o ator começaram em setembro do ano passado, quando vizinhos do prédio onde ele mora viram intimidade indevida entre ele e um adolescente de 12 anos, incluindo carícias e beijos. Durante uma busca e apreensão, policiais encontraram centenas de arquivos com pornografia infantil, prendendo Dumont em flagrante.

