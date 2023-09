A- A+

atropelamento Caso Kayky Brito: após acusação de omissão de socorro, defesa de Bruno de Luca se manifesta; vídeo Em vídeos do incidente, o apresentador some após o atropelamento do ator e amigo

Novas imagens das câmeras de segurança que flagraram o atropelamento do ator Kayky Brito por um motorista aplicativo sugerem que o apresentador Bruno De Luca, que estava no local, foi embora sem prestar socorro ao amigo. O incidente ocorreu na orla da Barra da Tijuca, na noite do último sábado (2).



Em um vídeo veiculado pelo programa Domingo Espetacular, é possível ver que Bruno de Luca chega próximo ao local do atropelamento e segue até seu carro; em seguida, volta ao quiosque e vai embora. Nas imagens, também é possível uma mulher se diriindo até Bruno de Luca para alertá-lo sobre o atropelamento de Kayky.





Em entrevista ao Domingo Espetacular, a mulher contou que, antes do acidente, chegou a alertar Bruno a respeito do comportamento de Kayky. “Um pouquinho antes minha amiga tinha falado com ele: ‘Pô, cara, em vez de ficar me zoando, presta atenção no seu amigo que está atravessando a pista toda hora”.



O advogado de Bruno de Luca se manifestou, em nota enviada ao programa Fofocalizando, do SBT. “O apresentador Bruno De Luca já prestou declarações às autoridades do que efetivamente se passou com ele no momento do acidente. Sua preocupação agora é acompanhar a evolução do quadro de saúde de Kayky Brito”, diz a nota.





