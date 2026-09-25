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FAMOSOS Caso Letícia Sabatella: mulher vai à Justiça pela guarda de cão A disputa começou em 2025 quando Letícia Sabatella descobriu que os cachorros Bertholdo e Bebê haviam sido encaminhados para adoção sem sua autorização

Os atores Letícia Sabatella e Daniel Dantas estão envoltos em uma nova disputa por conta do cachorro deles, Bertholdo. A empresária Juliana Bittencourt, que havia adotado o animal, acionou a Justiça do Rio de Janeiro na última quinta-feira, 24, para pedir a regulamentação da guarda do pet.

Ela pede a guarda unilateral de Bertholdo ou, caso não seja possível, que seja estabelecida a guarda compartilhada. A empresária afirma ainda que tentou visitar o cachorro depois que ele retornou para a casa dos atores, mas que o pedido teria sido negado. As informações foram divulgadas pelo colunista Ancelmo Gois do jornal O Globo.

Entenda o caso

A disputa começou em 2025 quando Letícia Sabatella descobriu que os cachorros Bertholdo e Bebê haviam sido encaminhados para adoção sem sua autorização. Na época, a atriz precisou deixar temporariamente os animais em uma clínica veterinária enquanto acompanhava o tratamento médico do namorado, Daniel Dantas.

Segundo Letícia, a clínica veterinária acabou encaminhando os dois cães para adoção por meio da ONG Cãorrijo sem que ela ou Daniel autorizassem a medida.

Assim que descobriu o ocorrido, ela procurou a Justiça para recuperar os animais e também registrou uma ocorrência policial

Os dois animais faziam parte de uma ninhada resgatada por ela. "Tenho provas de que eles cresceram comigo. Foi uma ninhada que resgatei, de oito cachorrinhos, que tratei com muito carinho e eu mesma cuidei da adoção de cada um deles, ficando apenas com dois", escreveu Letícia na época, em sua rede social.

Bebê foi devolvido aos atores após um acordo com o responsável que estava com o animal. Já Bertholdo permaneceu com Juliana Bittencourt.

De acordo com a ação, Juliana adotou Bertholdo por meio da ONG Cãorrijo. No processo, ela sustenta que a adoção ocorreu de boa-fé e que não tinha conhecimento da controvérsia envolvendo o animal. Juliana também anexou registros que, segundo ela, mostram que o cachorro apresentava problemas de saúde quando foi adotado.

Juliana afirma ainda que Bertholdo passou a fazer parte de sua família e que criou um vínculo especialmente forte com a sua filha.

O novo pedido da empresária ocorre depois de a Justiça determinar a devolução de Bertholdo a Letícia e Daniel. O animal retornou à casa dos atores em agosto, após o cumprimento da decisão judicial.

Em agosto, as advogadas de Letícia, Wanessa Ribeiro e Monique Dominice, afirmaram que a veterinária responsável pela guarda dos animais foi responsabilizada nas esferas criminal e administrativa e destacaram a decisão da Justiça que determinou o retorno do pet à família.

A defesa destacou os desdobramentos do caso na esfera cível e afirmou que a Justiça reconheceu que o cachorro havia sido encaminhado para adoção sem a autorização dos tutores. "Na esfera Cível, diante das incontestáveis provas, a Justiça reconheceu que Bertholdo foi encaminhado à adoção sem a autorização de seus legítimos tutores, determinando seu retorno ao lar onde viveu por anos ao lado de sua família."

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