RIO DE JANEIRO Caso Mingau: polícia prende mais um suspeito de envolvimento no ataque a tiros que atingiu o músico Mandado de prisão foi cumprido no bairro Patitiba. Homem, de 21 anos, foi localizado após denúncia em aplicativo da Polícia Militar. Dois envolvidos seguem foragidos

Um homem, de 21 anos, foi preso na tarde desta terça-feira suspeito de envolvimento no ataque a tiros contra o baixista da banda Ultraje a Rigor, Rinaldo Oliveira Amaral, conhecido como Mingau, em Paraty, na Costa Verde.



O mandado de prisão foi cumprido na Rua Abílio Avelino Coelho, no bairro Patitiba. Segundo a PM, uma denúncia feita no aplicativo da 2ª Companhia Independente da Polícia Militar de Paraty ajudou a localizá-lo.

Este é o terceiro suspeito de envolvimento na tentativa de homicídio preso. Dois já tinham sido presos anteriormente. Restam mais dois homens com o mandado de prisão em aberto. Eles seguem foragidos. Os motivos do crime ainda são investigados pela Polícia Civil.

Relembre o caso

O musico foi baleado na cabeça e teve o carro alvejado por criminosos quando passava pelo bairro Ilha das Cobras, em Paraty, na Costa Verde, na noite do dia 2 de setembro. A Polícia Civil continua a busca por três suspeitos de terem participado da tentativa de homicídio. Segundo o delegado responsável pelo caso, Marcello Russo, da 167ª DP (Paraty), mandados de prisão temporária foram expedidos, e estão sendo realizadas buscas para prender os foragidos.



As investigações apontam que Mingau teria entrado na comunidade Ilha das Cobras com uma picape escura, passando com "certa velocidade" em cima de um quebra-molas, na Praça do Ovo, um "conhecido ponto de venda de drogas dominado pelo Comando Vermelho". O crime ocorreu na véspera do aniversário do músico, que completou 56 anos.



A ação teria levantando a suspeita de traficantes que dominam a região. De acordo com a polícia, o carro era de grande porte, cor escura e tinha película nos vidros, o que dificultava a identificação de quem estava dirigindo.

No último dia 15, foi preso Ray Limeira Belchior, de 19 anos, em Paraty com uma pistola 9 milímetros da marca Sig Sauer, além de drogas. De acordo com o delegado, a arma é compatível com a que teria sido utilizada no disparo que atingiu o músico.

