RIO DE JANEIRO Caso Oruam: juízes do TJ-RJ rejeitam pedido de liberdade de rapper preso há 50 dias Rapper é réu por tentativa de homicídio qualificado contra dois policiais durante abordagem em sua casa no Joá; decisão da 4ª Câmara Criminal leva em conta vídeo em que artista desafia agentes a "pegá-lo" no Complexo da Penha.

Juízes da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio votaram, nesta quinta-feira, pela manutenção da prisão de Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido por Oruam. Preso há 50 dias, no Complexo Penitenciário de Gericinó, o artista é réu por tentativa de homicídio qualificado contra dois agentes da Polícia Civil durante uma abordagem em sua residência, no Joá.



Os advogados do cantor vão recorrer ao Superior Tribunal de Justiça. No julgamento, estiveram presentes a mãe do Oruam, Márcia Santos, a namorada dele, influenciadora Fernanda Valença, o irmão Lucca e os amigos Poze do Rodo e Vivi Noronha.

Na decisão, a relatora Márcia Perrini Bodart — a mesma que negou o primeiro pedido de habeas corpus para o rapper em 7 de agosto — defendeu a continuação da prisão de Oruam considerando que as atitudes deles foram graves, principalmente devido a um vídeo gravado por ele afrontando policiais para que o “pegassem” no Complexo da Penha.





A defesa do artista, representada na sustentação pelo advogado Nilo Batista, reforçou a tese de que o rapaz sofre perseguição policial por ser filho de Marcio Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, apontado pela Polícia Civil como chefe geral do Comando Vermelho. O advogado pontuou que a investida dos agentes na casa do Oruam, no Joá, aconteceu de forma inadequada: às 23h, com viaturas e agentes descaracterizados.

