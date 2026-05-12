Caso Oruam: Justiça ouve dez testemunhas durante audiência; rapper segue foragido

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O juízo da 3ª Vara Criminal da Capital começou a ouvir, nesta segunda-feira, as primeiras testemunhas do processo em que o rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, o Oruam, é acusado de tentativa de homicídio contra policiais civis. Além do cantor, que está foragido, também são réus no processo Victor Hugo Vieira dos Santos, Willyam Matheus Vianna Rodrigues Vieira e Pablo Ricardo de Paula Silva de Morais.

Durante a audiência, prestaram depoimento dez testemunhas. A primeira a ser ouvida foi o policial civil Fabio Campos Diniz, seguido pelo perito criminal Leandro Ribeiro Pinto e pelo segurança de Oruam, Jaci Antonio Pereira de Oliveira.

Em seguida, foram ouvidas as duas vítimas da tentativa de homicídio, o delegado Moysés Santana Gomes e o comissário da Polícia Civil Alexandre Alves Ferraz, que teriam sido atacados com pedras atiradas pelos réus. Além deles, também deram seus depoimentos os policiais Carlos Alessandro Seabra, Allan de Souza Monteiro Gurgel e Paulo Saback. A noiva de Oruam, Fernanda Valença de Oliveira, e Camila Pinho de Lima completaram o quadro de testemunhas ouvidas.

A juíza Tula Côrrea de Mello, que presidiu a sessão, intimou o acusado e quatro testemunhas ausentes para participarem da continuação da audiência de instrução e julgamento, marcada para o próximo dia 27, às 11h.

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro, o ataque ocorreu em julho de 2025, durante uma operação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) em uma casa no Joá, na Zona Sudoeste do Rio. O delegado Moyses e o então oficial de cartório da Polícia Civil Alexandre buscavam cumprir um mandado de busca e apreensão contra um adolescente apontado por envolvimento com o tráfico de drogas.

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