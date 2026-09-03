Qui, 03 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta03/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
STREAMING

Caso PC Siqueira ganha série documental com fatos inéditos e entrevistas

Siqueira, um dos primeiros criadores de conteúdo do Brasil, faleceu em 2023

Reportar Erro
Produção contará com entrevistas e fatos inéditosProdução contará com entrevistas e fatos inéditos - Foto: TvBrasil/Reprodução

A HBO Max anunciou o desenvolvimento de uma série documental sobre o caso PC Siqueira.

A produção vai revisitar a trajetória do youtuber, um dos nomes da primeira geração de criadores de conteúdo do Brasil, e reconstruir os acontecimentos que antecederam sua morte, em dezembro de 2023.

Leia também

• Nova série da DC Studios, ''Lanternas'', estreia na HBO Max com reviravolta e repleta de tensão

• Eletrônicos sem nota fiscal são apreendidos; entre itens estavam 24 iPhones 17 Pro Max

• Mike Preston, ator de 'Mad Max 2', morre aos 93 anos

Ao longo dos episódios, a série vai abordar a ascensão de PC Siqueira como fenômeno da internet e sua influência na popularização do YouTube no País.

A produção também contará com entrevistas exclusivas, fatos inéditos sobre o período que antecedeu sua morte e os desdobramentos da investigação.

O caso voltou a ser discutido três anos depois da morte do youtuber, reacendendo o debate sobre um dos episódios que marcaram a trajetória da internet brasileira.

Trajetória na internet

PC Siqueira ganhou projeção com a primeira geração de criadores que ajudaram a consolidar o YouTube como espaço de produção de conteúdo no Brasil. Sua trajetória acompanhou as mudanças da internet no País e também se estendeu à televisão.

A série documental vai revisitar esse período da carreira do youtuber e sua ascensão até se tornar um dos rostos mais conhecidos daquela fase da internet brasileira.

A produção é realizada pelas produtoras Farra e Moonheist e está em desenvolvimento pela HBO Max.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter