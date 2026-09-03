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STREAMING Caso PC Siqueira ganha série documental com fatos inéditos e entrevistas Siqueira, um dos primeiros criadores de conteúdo do Brasil, faleceu em 2023

A HBO Max anunciou o desenvolvimento de uma série documental sobre o caso PC Siqueira.

A produção vai revisitar a trajetória do youtuber, um dos nomes da primeira geração de criadores de conteúdo do Brasil, e reconstruir os acontecimentos que antecederam sua morte, em dezembro de 2023.

Ao longo dos episódios, a série vai abordar a ascensão de PC Siqueira como fenômeno da internet e sua influência na popularização do YouTube no País.

A produção também contará com entrevistas exclusivas, fatos inéditos sobre o período que antecedeu sua morte e os desdobramentos da investigação.

O caso voltou a ser discutido três anos depois da morte do youtuber, reacendendo o debate sobre um dos episódios que marcaram a trajetória da internet brasileira.

Trajetória na internet

PC Siqueira ganhou projeção com a primeira geração de criadores que ajudaram a consolidar o YouTube como espaço de produção de conteúdo no Brasil. Sua trajetória acompanhou as mudanças da internet no País e também se estendeu à televisão.

A série documental vai revisitar esse período da carreira do youtuber e sua ascensão até se tornar um dos rostos mais conhecidos daquela fase da internet brasileira.

A produção é realizada pelas produtoras Farra e Moonheist e está em desenvolvimento pela HBO Max.

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