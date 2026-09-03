Qui, 03 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta03/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
STREAMING

Caso PC Siqueira ganha série documental com fatos inéditos e entrevistas

A série vai abordar a ascensão de PC Siqueira como fenômeno da internet e sua influência na popularização do YouTube no País

Reportar Erro
PC Siqueira morreu em dezembro de 2023PC Siqueira morreu em dezembro de 2023 - Foto: Redes Sociais/Reprodução

A HBO Max anunciou o desenvolvimento de uma série documental sobre o caso PC Siqueira. A produção vai revisitar a trajetória do youtuber, um dos nomes da primeira geração de criadores de conteúdo do Brasil, e reconstruir os acontecimentos que antecederam sua morte, em dezembro de 2023.

Ao longo dos episódios, a série vai abordar a ascensão de PC Siqueira como fenômeno da internet e sua influência na popularização do YouTube no País. A produção também contará com entrevistas exclusivas, fatos inéditos sobre o período que antecedeu sua morte e os desdobramentos da investigação.

O caso voltou a ser discutido três anos depois da morte do youtuber, reacendendo o debate sobre um dos episódios que marcaram a trajetória da internet brasileira.

Leia também

• Ator Gracindo Jr. morre no Rio de Janeiro aos 83 anos; informação foi confirmada por seu filho

• Recife recebe a turnê "Ensaios da Anitta" no dia 10 de janeiro de 2027; saiba mais

• Filha de 4 anos de Juliano Cazarré é internada e mulher do ator pede orações: "Que seja breve"

Trajetória na internet
PC Siqueira ganhou projeção com a primeira geração de criadores que ajudaram a consolidar o YouTube como espaço de produção de conteúdo no Brasil. Sua trajetória acompanhou as mudanças da internet no País e também se estendeu à televisão.

A série documental vai revisitar esse período da carreira do youtuber e sua ascensão até se tornar um dos rostos mais conhecidos daquela fase da internet brasileira.

A produção é realizada pelas produtoras Farra e Moonheist e está em desenvolvimento pela HBO Max.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter