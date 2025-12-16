A- A+

Caso Reiner: filho pode pegar pena de morte caso seja condenado por homicídio dos pais Nick Reiner responderá por duas acusações de homicídio em primeiro grau

Nick, filho de Rob Reiner que luta contra o vício, será formalmente acusado de homicídio nesta terça-feira por ter cortado fatalmente a garganta do diretor icônico e de sua esposa no fim de semana.

Ele poderá enfrentar a pena de morte caso seja condenado, segundo informações do Gabinete do Promotor do Condado de Los Angeles divulgadas em sites internacionais.

O homem de 32 anos, descrito como um “nepo baby” problemático, responderá por duas acusações de homicídio em primeiro grau no perturbador duplo assassinato que abalou Hollywood, disseram as autoridades.

O Ministério Público afirmou que ainda não foi tomada uma decisão sobre se será pedida a pena de morte ou prisão perpétua.

Rob, de 78 anos, e sua esposa de longa data, Michele, de 68, foram encontrados mortos dentro de sua mansão em Brentwood pela filha do casal, na tarde de domingo, de acordo com autoridades e fontes das forças de segurança.

O que se sabe até agora

A polícia recebeu uma chamada para comparecer à casa dos Reiner, em Brentwood, um bairro luxuoso de Los Angeles, no domingo (14) à tarde por volta das 15h40 (20h40 de Brasília). Informações preliminares indicam que a ligação partiu de dentro da residência.

Os corpos de Rob e Michele Reiner foram encontrados sem vida na casa. Veículos da imprensa local informaram que eles pareciam ter sido esfaqueados, e alguns portais detalharam que foram degolados.

Investigadores inicialmente não encontraram sinais de entrada forçada. O TMZ, meio especializado em celebridades, afirmou que a filha dos Reiner encontrou os corpos e disse à polícia que um membro da família havia sido o responsável.

Nick Reiner, filho do casal, foi interrogado pelas autoridades na noite de domingo (14) em Los Angeles. Segundo a polícia, o homem de 32 anos foi detido na manhã desta segunda-feira (15) sob suspeita de duplo homicídio, com fiança fixada em 4 milhões de dólares (R$ 21,68 milhões).

O filho do cineasta já enfrentou problemas de dependência química. Passou parte da adolescência entrando e saindo de instituições de reabilitação e chegou a viver nas ruas. Em 2015, quando aparentemente estava se recuperando, colaborou com o pai em "Being Charlie", um filme semiautobiográfico sobre uma atriz bem-sucedida e um político em ascensão cujo filho é viciado em drogas.

Rob Reiner disse à imprensa, na época do lançamento do filme, que ser pai de um filho com problemas de dependência era difícil. "Tem sido muito difícil viver isso pela primeira vez, com esses dolorosos altos e baixos", contou ele, segundo o Los Angeles Times. "Fazer o filme remexeu tudo novamente.

O TMZ informou que Rob e Michele foram com Nick a uma festa de Natal do comediante Conan O’Brien na noite de sábado (13), na qual convidados disseram ter visto "uma forte discussão" entre o pai e o filho.

