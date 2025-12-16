Ter, 16 de Dezembro

Justiça

Caso Reiner: filho pode pegar pena de morte caso seja condenado por homicídio dos pais

Nick Reiner responderá por duas acusações de homicídio em primeiro grau

Rob e Nick Reiner - Nick responderá por duas acusações de homicídio em primeiro grau no perturbador duplo assassinato Rob e Nick Reiner - Nick responderá por duas acusações de homicídio em primeiro grau no perturbador duplo assassinato  - Foto: Reprodução/X

Nick, filho de Rob Reiner que luta contra o vício, será formalmente acusado de homicídio nesta terça-feira por ter cortado fatalmente a garganta do diretor icônico e de sua esposa no fim de semana.

Ele poderá enfrentar a pena de morte caso seja condenado, segundo informações do Gabinete do Promotor do Condado de Los Angeles divulgadas em sites internacionais.

O homem de 32 anos, descrito como um “nepo baby” problemático, responderá por duas acusações de homicídio em primeiro grau no perturbador duplo assassinato que abalou Hollywood, disseram as autoridades.

O Ministério Público afirmou que ainda não foi tomada uma decisão sobre se será pedida a pena de morte ou prisão perpétua.

Rob, de 78 anos, e sua esposa de longa data, Michele, de 68, foram encontrados mortos dentro de sua mansão em Brentwood pela filha do casal, na tarde de domingo, de acordo com autoridades e fontes das forças de segurança.

O que se sabe até agora
A polícia recebeu uma chamada para comparecer à casa dos Reiner, em Brentwood, um bairro luxuoso de Los Angeles, no domingo (14) à tarde por volta das 15h40 (20h40 de Brasília). Informações preliminares indicam que a ligação partiu de dentro da residência.

Os corpos de Rob e Michele Reiner foram encontrados sem vida na casa. Veículos da imprensa local informaram que eles pareciam ter sido esfaqueados, e alguns portais detalharam que foram degolados.

Investigadores inicialmente não encontraram sinais de entrada forçada. O TMZ, meio especializado em celebridades, afirmou que a filha dos Reiner encontrou os corpos e disse à polícia que um membro da família havia sido o responsável.

Nick Reiner, filho do casal, foi interrogado pelas autoridades na noite de domingo (14) em Los Angeles. Segundo a polícia, o homem de 32 anos foi detido na manhã desta segunda-feira (15) sob suspeita de duplo homicídio, com fiança fixada em 4 milhões de dólares (R$ 21,68 milhões).

O filho do cineasta já enfrentou problemas de dependência química. Passou parte da adolescência entrando e saindo de instituições de reabilitação e chegou a viver nas ruas. Em 2015, quando aparentemente estava se recuperando, colaborou com o pai em "Being Charlie", um filme semiautobiográfico sobre uma atriz bem-sucedida e um político em ascensão cujo filho é viciado em drogas.

Rob Reiner disse à imprensa, na época do lançamento do filme, que ser pai de um filho com problemas de dependência era difícil. "Tem sido muito difícil viver isso pela primeira vez, com esses dolorosos altos e baixos", contou ele, segundo o Los Angeles Times. "Fazer o filme remexeu tudo novamente.

O TMZ informou que Rob e Michele foram com Nick a uma festa de Natal do comediante Conan O’Brien na noite de sábado (13), na qual convidados disseram ter visto "uma forte discussão" entre o pai e o filho.

