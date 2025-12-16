A- A+

CRIME Caso Rob Reiner: filho do cineasta teria discutido com o pai em festa horas antes dos assassinatos Testemunhas relatam discussão entre pai e filho na casa do comediante Conan O'Brien; Nick Reiner foi preso após os pais serem encontrados mortos a facadas em Los Angeles

Na noite anterior à descoberta dos corpos de Rob Reiner e de sua mulher, Michele, o filho do casal e principal suspeito do crime, Nick Reiner, participou de uma festa de fim de ano com o pai na casa do comediante Conan O’Brien. Nick teria alarmado os convidados com seu comportamento, segundo dois presentes que pediram para não serem identificados pelo jornal americano New York Times.

Rob e Nick Reiner teriam se envolvido em uma discussão acalorada durante a festa, realizada em West Los Angeles, disse um dos convidados, que recordou Rob Reiner dizendo ao filho que seu comportamento era inadequado.

O convidado, que não falou diretamente com os Reiner durante o evento, afirmou que as pessoas pareciam estar bastante cientes do histórico de abuso de drogas de Nick Reiner, assunto que a família já havia discutido publicamente.

Outro convidado disse não ter presenciado a discussão, mas reconheceu Rob Reiner no meio da multidão e notou o Reiner mais jovem circulando pelas margens do encontro informal. Segundo ele, tanto ele quanto outros convidados ficaram preocupados, e várias pessoas comentaram com ele sobre o comportamento de Nick Reiner, dizendo que ele parecia ansioso e desconfortável de uma forma que os deixou profundamente perturbados.





Uma terceira pessoa que esteve na festa afirmou que viu os Reiner, mas não presenciou a discussão.

Nick Reiner, de 32 anos, foi preso na noite de domingo, horas após Rob Reiner e Michele Singer Reiner terem sido encontrados mortos a facadas em sua casa, no afluente bairro de Brentwood, em Los Angeles. As autoridades da cidade informaram que o filho estava detido sem direito a fiança no complexo penitenciário Twin Towers.

O casal — um ator, diretor e ativista político liberal de renome e uma produtora de destaque — tinha três filhos já adultos e era bem conhecido por seus vizinhos, assim como nos círculos de entretenimento e política da Califórnia. Vizinhos e conhecidos disseram que as dificuldades de Nick Reiner com drogas e álcool eram de conhecimento comum no afluente enclave de West Los Angeles.

Quem é Nick Reiner?

A trajetória pessoal de Nick já havia chamado atenção do público anos antes. Ele é um dos três filhos do diretor, conhecido por filmes como “Harry e Sally: Feitos um para o Outro”, “Conta Comigo” e “Questão de Honra”. Aos 15 anos, foi internado pela primeira vez para tratar dependência química — a primeira das 17 passagens por clínicas até 2016, quando, já com 22 anos, concedeu entrevista à revista People relatando seu histórico de vício e recaídas.

Naquele período, pai e filho colaboraram em “Being Charlie” (2015), filme dirigido por Rob e coescrito por Nick, que dramatiza sua juventude marcada por reabilitações e conflitos familiares. O personagem inspirado no jovem foi interpretado pelo ator Nick Robinson. A obra, à época, foi vista como um gesto público de tentativa de reconstrução da relação entre os dois.

As circunstâncias do crime, porém, reacenderam o debate sobre a trajetória turbulenta de Nick e o impacto de seus problemas pessoais. Segundo o TMZ, o casal havia sido encontrado com ferimentos provocados por arma branca, informação posteriormente confirmada por fontes da People. A polícia manteve o sigilo durante as primeiras horas da investigação, mas a prisão do suspeito indica que os investigadores consideram que há elementos suficientes para avançar no caso.

Rob e Michelle estavam juntos desde 1989 e viviam no oeste de Los Angeles. A residência era conhecida por receber amigos, artistas e parceiros de trabalho do diretor, que construiu carreira em Hollywood marcada por sucessos de bilheteria e clássicos que atravessaram gerações. Agora, a casa se torna cenário de um dos crimes de maior repercussão recente na indústria do entretenimento.

O crime

Segundo o site TMZ, o casal foi encontrado com as gargantas cortadas dentro da casa onde moravam, em Brentwood, Los Angeles, após uma discussão familiar que terminou de forma violenta na tarde deste domingo. Não há clareza sobre o que desencadeou o conflito, mas fontes ouvidas pelo site afirmam que uma das filhas do casal encontrou os pais já mortos e relatou à polícia que um membro da própria família seria o responsável. Ela teria dito aos agentes que a pessoa em questão “deve ser considerada suspeita” e que é “perigosa”.

Os bombeiros foram acionados por volta das 15h30 (horário local), segundo áudio da central de atendimento divulgado pelo TMZ, e solicitaram reforço antes mesmo que detalhes da cena fossem compartilhados pelo rádio. Quando as equipes chegaram, Rob e Michele estavam mortos, ambos com lacerações compatíveis com ferimentos de faca.

A Divisão de Roubos e Homicídios do Departamento de Polícia de Los Angeles assumiu as investigações. O caso é tratado como homicídio duplo.

Veja também