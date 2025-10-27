A- A+

HOMENAGEM Cássia Eller será homenageada em nova edição do Luau MTV O tributo ocorrerá em formato de turnê, que terá início em 30 de novembro em Brasília

A segunda edição do Corona Luau MTV vai prestar uma homenagem à cantora Cássia Eller (1962-2001). O tributo ocorrerá em formato de turnê, que terá início em 30 de novembro em Brasília e seguirá até 21 de dezembro, quando terá seu encerramento em São Paulo (veja todas as datas mais abaixo). A venda de ingressos começa nesta terça-feira, 28.

Um dos convidados do tributo será o cantor e compositor Nando Reis, amigo de Cássia e autor de alguns dos maiores sucessos da cantora, entre eles, All Star e Segundo Sol. Além de Nando, a percussionista Lan Lan, que tocou e gravou com Cássia, também participará das apresentações.

Em material distribuído para a imprensa, Nando falou de sua parceria com a cantora. "Foi uma relação muito intensa, prazerosa, produtiva e surpreendente, porque Cássia era uma pessoa tímida e eu também. A gente tinha muitas características semelhantes e essa retração social foi um dos elementos que nos aproximou. Vimos que ficávamos bem um com o outro e tinha essa relação apaixonada com a música, que era o nosso assunto central e principal".

Cássia Eller, que morreu em 29 de dezembro de 2001, vítima de infarto, participou do Luau MTV, no qual cantou músicas com o Luz dos Olhos, Por Enquanto, Malandragem e Quando a Maré Encher. A gravação ocorreu no dia 19 dezembro daquele ano, 10 dias antes da morte de Cássia e teve a participação de Nando Reis em Relicário. O programa foi exibido apenas em janeiro de 2002.

Na época, quem apresentou o Luau MTV foi Sarah Oliveira, que, agora, também vai apresentar esta edição especial do Corona Luau MTV. O show do dia

Veja as datas do Corona Luau MTV

Brasília

Data: 30 de novembro de 2025 (domingo)

Local: Pontão do Lago

Pista: 175,00 (meia-entrada legal) | 210,00 (meia-entrada social) | 350,00 (inteira)

Santa Catarina

Data: 5 de dezembro de 2025 (sexta)

Local: Tantrarosa

Pista: 175,00 (meia-entrada legal) | 210,00 (meia-entrada social) | 350,00 (inteira)

Rio de Janeiro

Data: 14 de dezembro de 2025 (domingo)

Local: Museu do Amanhã:

Pista: 175,00 (meia-entrada legal) | 210,00 (meia-entrada social) | 350,00 (inteira)

São Paulo

Data: 21 de dezembro de 2025 (domingo)

Plateia Externa do Auditório Ibirapuera

Pista: 175,00 (meia-entrada legal) | 210,00 (meia-entrada social) | 350,00 (inteira)



