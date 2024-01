Castelo de D'Artagnan é vendido na França após impasse e novo dono fala em "preservar autenticidade"

A- A+

O castelo onde nasceu Charles de Batz de Castelmore — o homem conhecido como D'Artagnan, cujas façanhas bélicas inspiraram Alexandre Dumas a criar o personagem mais icônico de "Os três mosqueteiros" —, foi finalmente vendido. A propriedade agora é de um empresário que o adquiriu para transformá-lo em seu residência, pondo fim ao litígio que existia com uma associação que pretendia convertê-lo em museu e espaço educativo.

Com quase 700 metros quadrados e fachada ocre, o Castelo Castelmore está localizado na vila de Lupiac, em Gers, no sudoeste da França e a cerca de 120 quilômetros de Toulouse. Estava à venda desde 2015 e recebeu uma oferta há dois anos. O novo dono é o empresário Yves Claude, presidente da empresa francesa Auchan Retail.

Considerado o local de nascimento de D'Artagnan, a propriedade fazia parte de uma disputa público-privada sobre seu destino.

Em 2022, o departamento de Gers pretendia adquirir o castelo Castelmore, avaliado em um milhão de euros, como explicou o seu presidente, Philippe Dupouy, à agência francesa AFP. Mas a compra não prosperou porque o proprietário exigiu o dobro desse valor.

Enquanto diversas associações falavam na possibilidade de fazer uma nova oferta para adquirir o espaço e transformá-lo em museu, no dia 19 de dezembro ocorreu um acontecimento inesperado quando a Sociedade de Ordenamento do Território e Estabelecimentos Rurais de Gers (Safer), que tem direito preferencial sobre o castelo devido aos 150 hectares de terrenos agrícolas que o rodeiam, interessou-se pela proposta de compra de Claude, presidente da empresa de comércio alimentar com presença em 13 países, fundada em 1960.

Veja também

LUA Saiba o que é a ''Lua do Lobo'': primeira lua cheia do ano acontece esta quinta-feira (25)