''Castigo por ser amante'': última música de Belo, lançada antes de separação de Gracyanne Barbosa

O fim do casamento de Belo e Gracyanne tem dado muito o que falar. Mas o suposto motivo para o término — uma traição por parte dela — também dá muito o que ouvir. No próprio repertório do cantor há muitas letras que tratam de infidelidade e desilusões amorosas. Belo e Gracyanne estavam juntos há cerca de 15 anos. A musa fitness e o cantor decidiram se separar há cerca de oito meses e ainda estavam vivendo sob o mesmo teto.

A mais recente canção de Belo a tratar sobre términos, e mais especificamente sobre amantes, foi lançada em fevereiro deste ano, quando não estariam mais juntos. A música se chama "26 de dezembro" e está presente no álbum "Numanice 3", de Ludmilla.



A letra, veja só, cita um amante que não pode passar o Natal e outras datas comemorativas com a pessoa amada: “No seu telefone eu tenho outro nome/ Nosso aniversário é só um dia normal/ Já me acostumei que o Natal é 26/ Tá tudo bem/ Eu espero/ Tudo que quiser eu quero/ Você vai, eu morro de saudade/ Mas nunca vou ser prioridade/ Não, não /É o castigo por eu ser amante”, diz a letra.

Confira a seguir letras cantadas por Belo que falam de fim de relações, infidelidade e afins.

'26 de dezembro'

Esta é a mais recente de Belo a tratar do tema e começa assim. Nas redes sociais, teve muita gente perguntando se seria um recado.

"Se alguém me perguntar por que te aceito assim/ É uma parte de mim/ Hoje não dá pra voltar, não tem como fugir/ É uma parte de mim/ No seu telefone eu tenho outro nome/ Nosso aniversário é só um dia normal/ Já me acostumei que o Natal é 26/ 'Tá tudo bem/ Eu espero/ Tudo que vier eu quero/ Você vai, eu morro de saudade/ Mas nunca vou ser prioridade/ Não, não/ Eu espero/ Tudo que quiser eu quero/ Tenho que te amar distante/ É o castigo por eu ser amante/ Não, não"

'Sexto sentido'

Outro sucesso do cantor, com título sugestivo, também aborda o "pesadelo" de ver "teu corpo ser tocado por alguém:

"Quando as falhas do teu ego se disfarçam na história/ Que você conta pra mim/ Eu choro porque sinto que não é assim/ Mas disfarço o embaraço/ No calor do seu abraço/ E no teu beijo sedutor/ Te amo/ E te entrego todo o meu pudor/ E na madrugada em pesadelo/ Vejo o teu corpo ser tocado por alguém/ Desperta, o medo de perder você"

'Intriga da oposição'

Outra música famosa e com título que parece ironia do destino diz que "existe alguém ocupando o meu lugar".

"Diz pra mim que vai ficar/ Você sabe, precisamos conversar/ Eu jamais pensei em te deixar/ Você prometeu tentar se acostumar/ Não tenho nem palavras pra explicar/ O que aconteceu, não quero nem lembrar/ Eu preciso te abraçar e te beijar/ O teu coração é o meu lugar/ Será que me deixou porque eu errei?/ Será que me esqueceu?/ Na verdade eu não sei, eu tenho medo de acreditar/ Que existe alguém ocupando o meu lugar"

'Desse jeito é ruim pra mim'

Esta é outra que segue na mesma toada... Em certo trecho, também insinua que as coisas não vão vem porque perdeu a majestade.

"Você mudou sua atitude/ E esqueceu de me avisar/ Agora sei porque/ Há outro em meu lugar/ Eu tento te entregar meu coração/ Você não quer saber nem diz que não/ Parece que amar quem não te quer/ Te faz sentir melhor ou mais mulher"

'Não vá me enganar'

Ainda mais explícita e com título que dispensa explicações, esta parceria com Ludmilla é taxativa na letra: "Quem ama nunca trai"

"Vou confiar em você (Por quê?)/ Não vá me enganar (Por quê?)/ Quem ama nunca trai/ Quero viver em paz/ Então vem/ Se não me faz sofrer/ Vou confiar em você/ Não vá me enganar/ Quem ama nunca trai/ Quero viver em paz/ Então vem/ Se não me faz sofrer"

'Quem será'

Nesta aqui, fala em decidir se "esse caso é pra valer".

"Alô? Quem 'tá falando?/ Como quem 'tá falando'?/ Por que seu telefone 'tá ocupado?/ Não 'to entendendo, você nunca fala assim comigo/ Parece até que 'tá com raiva/ Quer saber mesmo porque que eu 'to falando assim?/ Então presta atenção/ Escuta, meu amor/ Entenda de uma vez/ Você tem que decidir/ Se esse caso é pra valer"

