Catálogo do projeto "Fitas na Tela" será lançado nesta segunda-feira (5)

Lu Rabelo registrou, entre 2004 e 2010, importantes momentos da cultura pernambucana, montando um acervo com mais de 270 horas de filmagens. Para salvaguardar o material, a jornalista e videasta criou o projeto “Fitas na Tela”, resultando em um catálogo que será lançado nesta segunda-feira (5), às 20h, durante uma live no YouTube.

A produtora cultural conseguiu digitalizar e decupar todas as gravações contidas em fitas Mini DV. O conteúdo engloba a cobertura de diversos eventos culturais e sociais, entre eles o show de Lula Côrtes no Tipóia Festival, em 2005), além de entrevistas com importantes personagens da cultura pernambucana, com destaque para Zé da Macuca.

Alguns trechos do acervo estarão disponíveis no canal do YouTube do projeto e também no perfil do Instagram do projeto. Dentre os vídeos publicados, três recebem acessibilidade comunicacional, através de legendagem e intérprete de libras.

O catálogo também está disponível em uma versão em Braille, podendo ser consultado na sede da Associação Pernambucana de Cegos (Rua Conselheiro Silveira de Souza, 85, Cordeiro, Recife).

O projeto “Fitas na Tela” foi contemplado no Edital de Ações Criativas para o Audiovisual - Memória, Preservação e Digitalização de Obras – LPG, com incentivo financeiro do Governo do Estado de Pernambuco, através da Secretaria de Cultura do Estado, via Lei Paulo Gustavo, direcionada pelo Ministério da Cultura – Governo Federal.



