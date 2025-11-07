Catálogo valoriza mestres santeiros e religiosidade popular em Pernambuco

A- A+

No próximo dia 14 de novembro, às 17h, o Museu do Estado de Pernambuco (MEPE) recebe o lançamento do catálogo “Artesãos de Santidades: Artes e Religiosidades em Pernambuco”, um projeto que reúne pesquisa, fotografia e memória com a proposta de valorizar a arte sacra e o trabalho de mestres santeiros pernambucanos. O evento de lançamento é aberto ao público e contará com entrada gratuita.





Cinco mestres santeiros ganham destaque na publicação (Foto: Destaque)



A obra

Idealizado pela produtora Tereza Franco, com o incentivo do Governo do Estado de Pernambuco, por meio do Funcultura Geral 2023/2024, o catálogo proporciona um mergulho nas expressões artísticas ligadas à fé e ao sagrado, tão arraigadas na cultura do estado, abordando não apenas o catolicismo, mas também o sincretismo religioso presente na cultura popular de Pernambuco.



A publicação “Artesãos de Santidades: Artes e Religiosidades em Pernambuco” destaca a vida e a obra de cinco mestres santeiros que desenvolvem seus trabalhos nos municípios de Igarassu, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes e Olinda. São eles: Mestre Abias, Mestre Cabral, Mestre Dido, Mestre Rosalvo e Mestre Nicola. A madeira é a principal matéria-prima utilizada por esses artistas, que transformam o material em imagens religiosas de profunda simbologia e beleza estética.



Acervo

O catálogo reúne registros fotográficos, entrevistas e estudos documentais que resultam em um acervo voltado à valorização do artesanato sacro e à promoção do turismo religioso em Pernambuco. Além de fomentar a cadeia produtiva do setor, o material servirá como referência para estudantes, pesquisadores e apreciadores da arte popular, preservando as histórias de vida e a produção desses mestres.



Fotos, entrevistas e registros documentais integram catálogo (Foto: Divulgação)



Segundo a idealizadora Tereza Franco, o projeto nasceu de uma ligação pessoal com a religiosidade e de um desejo de reconhecer a importância desses artistas, responsáveis por manterem viva essa tradição. “Desde a infância, sempre admirei as expressões de fé, as igrejas, capelas e a arte dos santos. Este catálogo é uma forma de preservar e divulgar esse patrimônio humano e cultural que faz parte da identidade pernambucana”, comenta Tereza.



Junto à produtora, integram a equipe responsável pelo projeto conta com Tiago Moreira (produtor geral), Andréa Franco (fotógrafa e projeto gráfico), Frei Marcos Antônio (pesquisador), Phelipe Rodrigues (jornalista), Felipe Cândido (edição de imagem e audiodescrição) e Erika Cristina Oliveira (assessoria contábil).

Serviço:

Lançamento do "Catálogo Artesãos de Santidades: Artes e Religiosidades em Pernambuco"

Quando: 14 de novembro de 2025 (sexta-feira), às 17h

Onde: Museu do Estado de Pernambuco (MEPE) - Av. Rui Barbosa, 960, Graças, Recife

Entrada gratuita

Informações: @museudoestadope

*Com informações da assessoria de imprensa

Veja também