ARTESANATO

Catálogo valoriza mestres santeiros e religiosidade popular em Pernambuco

Publicação, que reúne textos e fotografias, será lançada no dia 14 de novembro, em evento no Museu do Estado de Pernambuco

Catálogo "Artesãos de Santidades" conta com incentivo do Governo de PernambucoCatálogo "Artesãos de Santidades" conta com incentivo do Governo de Pernambuco - Foto: Divulgação

No próximo dia 14 de novembro, às 17h, o Museu do Estado de Pernambuco (MEPE) recebe o lançamento do catálogo “Artesãos de Santidades: Artes e Religiosidades em Pernambuco”, um projeto que reúne pesquisa, fotografia e memória com a proposta de valorizar a arte sacra e o trabalho de mestres santeiros pernambucanos. O evento de lançamento é aberto ao público e contará com entrada gratuita.

Publicação reúne obras de cinco mestres santeiros
Cinco mestres santeiros ganham destaque na publicação (Foto: Destaque)

A obra
Idealizado pela produtora Tereza Franco, com o incentivo do Governo do Estado de Pernambuco, por meio do Funcultura Geral 2023/2024, o catálogo proporciona um mergulho nas expressões artísticas ligadas à fé e ao sagrado, tão arraigadas na cultura do estado, abordando não apenas o catolicismo, mas também o sincretismo religioso presente na cultura popular de Pernambuco.

A publicação “Artesãos de Santidades: Artes e Religiosidades em Pernambuco” destaca a vida e a obra de cinco mestres santeiros que desenvolvem seus trabalhos nos municípios de Igarassu, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes e Olinda. São eles: Mestre Abias, Mestre Cabral, Mestre Dido, Mestre Rosalvo e Mestre Nicola. A madeira é a principal matéria-prima utilizada por esses artistas, que transformam o material em imagens religiosas de profunda simbologia e beleza estética.

Acervo
O catálogo reúne registros fotográficos, entrevistas e estudos documentais que resultam em um acervo voltado à valorização do artesanato sacro e à promoção do turismo religioso em Pernambuco. Além de fomentar a cadeia produtiva do setor, o material servirá como referência para estudantes, pesquisadores e apreciadores da arte popular, preservando as histórias de vida e a produção desses mestres.

Catálogo reúne obras de mestres santeirosFotos, entrevistas e registros documentais integram catálogo (Foto: Divulgação)

Segundo a idealizadora Tereza Franco, o projeto nasceu de uma ligação pessoal com a religiosidade e de um desejo de reconhecer a importância desses artistas, responsáveis por manterem viva essa tradição. “Desde a infância, sempre admirei as expressões de fé, as igrejas, capelas e a arte dos santos. Este catálogo é uma forma de preservar e divulgar esse patrimônio humano e cultural que faz parte da identidade pernambucana”, comenta Tereza. 

Junto à produtora, integram a equipe responsável pelo projeto conta com Tiago Moreira (produtor geral), Andréa Franco (fotógrafa e projeto gráfico), Frei Marcos Antônio (pesquisador), Phelipe Rodrigues (jornalista), Felipe Cândido (edição de imagem e audiodescrição) e Erika Cristina Oliveira (assessoria contábil).

Serviço:
Lançamento do "Catálogo Artesãos de Santidades: Artes e Religiosidades em Pernambuco"
Quando: 14 de novembro de 2025 (sexta-feira), às 17h
Onde: Museu do Estado de Pernambuco (MEPE) - Av. Rui Barbosa, 960, Graças, Recife
Entrada gratuita
Informações: @museudoestadope

*Com informações da assessoria de imprensa

Veja também

Newsletter