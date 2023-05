A- A+

SÃO JOÃO 2023 Catamaran do Forró realiza passeio pelo Capibaribe em clima de São João; confira preços e datas Roteiro com 1h20 de duração conta com trio pé de serra e bailarinos

Com o início do período junino, o Catamaran Tours realiza mais uma edição do Catamaran do Forró. O passeio pelo Rio Capibaribe regado a muito arrasta-pé tem início neste sábado (3) e domingo (4), seguindo nos finais de semana que antecedem o São João, sempre às 16h.

A embarcação que leva o público no passeio recebe uma ornamentação especial para a ocasião, além de abrigar uma programação musical tipicamente junina, com clássicos de Luiz Gonzaga e Sivuca. Bailarinos caracterizados ajudam a garantir a animação durante o roteiro, que tem 1h20 de duração.



Serviço:

Catamaran do Forró

Saída do Catamaran Tours (Cais Santa Rita, s/n, Bairro de São José)

De 3 a 18 de junho, nos sábados e domingos, às 16h

Tarifas: R$ 85 (adulto) e R$ 40 (crianças de 6 a 10 anos)

Informações: (81) 99882-4953



