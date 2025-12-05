A- A+

Natal Catamaran Tours promove passeio com Papai Noel e trilha natalina, a partir deste sábado (6) Tour náutico "Recife Iluminado Especial de Natal" apresenta ambientação especial de Natal e o Papai Noel a bordo interagindo com o público

A temporada do tour náutico “Recife Iluminado – Especial de Natal”, promovido pelo Catamaran Tours, terá início neste sábado (6), com passeios temáticos ambientados com trilha sonora natalina, decoração especial e o Papai Noel a bordo interagindo com o público.



O passeio pelas águas do Capibaribe estará disponível para moradores e turistas até o dia 23 de dezembro, promovendo uma experiência pensada para toda a família, com saídas às 17h30 e 20h, percorrendo um trajeto que passa pelos principais pontos turísticos do centro do Recife, cruzando pontes e cortando as águas que banham a cidade, iluminada pelas luzes noturnas, especialmente nesta época do ano.

Os tickets para o passeio já estão à venda e custam R$ 95 por pessoa. Crianças de 6 a 10 anos pagam R$ 45, e menores de 5 anos têm acesso gratuito. As reservas podem ser feitas pelo site do Catamaran Tours. Mais informações pelo WhatsApp (81) 99973-4077.

