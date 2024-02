A- A+

Galo da Madrugada Catamaran Tours realiza roteiro que inclui parada e observação da subida do Galo da Madrugada O tour especial inclui também todo o percurso do passeio "Recife e suas Pontes"

A Catamaran Tours, empresa especialista em passeios de turismo náutico, realizará um tour especial, nesta quarta-feira (7), às 17h30, que inclui parada e observação da subida do Galo da Madrugada. O embarque será no Restaurante Catamaran.

O roteiro inclui também todo o percurso do passeio “Recife e suas Pontes”, onde é possível observar os principais pontos turísticos do centro da capital pernambucana a partir do Rio Capibaribe.

Em seguida, a embarcação ficará próxima à ponte Duarte Coelho para ver o levantar do Galo. Os ingressos para a edição especial do passeio estão à venda no site da Catamaran Tours. As entradas custam R$ 80 por pessoa. Crianças de 6 a 10 anos pagam R$ 40 e menores de 5 anos têm cortesia. Os interessados podem tirar dúvidas ou obter outras informações pelo telefone: (81) 9.9973.4077.

Veja também

BBB 24 Fernanda será primeira a ter Festa do Líder no BBB 24