show Fernando Catatau canta "só as românticas" no Terra Café nesta segunda (15) O músico cearense, conhecido por sua banda Cidadão Instigado, vem ao Recife com um repertório só de canções de amor

Após nove anos de sua última vez no Recife, o músico cearense Fernando Catatau, exímio guitarrista da música brasileira, volta à Capital pernambucana nesta segunda (15), no projeto “Segunda do Amor”, no Terra Café, Soledade. Acompanhando do seu violão, ele se apresenta a partir das 20h, com o show “Só as Românticas”.

No repertório, Catatau traz um recorte de canções suas que tratam de venturas e desventuras amorosas. “Tem [músicas] do Cidadão Instigado, do meu solo, algumas que são de trilhas que fiz para filmes, tem uma parceria minha com Vanessa da Mata”, conta Catatau para a Folha de Pernambuco (confira a entrevista completa).

"Segunda do Amor"

Catatau chega para cantar no projeto “Segunda do Amor”, que o Terra Café começou a promover desde 2023, movimentando as segundas-feiras da cidade (tida como um dia “morto” para quem busca opções de lazer) com shows de artistas locais e nacionais. Nada mais propício, então, que trazer “Só as românticas” para a “Segunda do Amor”.

“Eu sou de Fortaleza, e sempre tinha a segunda-feira que diziam que era “a segunda mais agitada do mundo”, no Pirata. Então, para mim nunca foi um dia morto, sempre teve esse rolê. Em Sampa também sempre tem coisas pra fazer”, conta. “Eu acho massa a proposta, ainda mais sendo 'Segunda do Amor', é ainda mais propício. A segunda depois do final de semana que você vai pra curtir só música romântica.”

Rever o público recifense também é motivador para Catatau. “Eu sempre tive uma relação muito forte com Recife. Tenho muitos amigos, já toquei com muita gente, o Cidadão Instigado sempre teve um público no Recife muito forte, mas tem alguns anos que não vou aí, nem para tocar. Por isso tá sendo um rolê muito especial para mim”, declara.

SERVIÇO

“Segunda do Amor”, do Terra Café

Fernando Catatau com o show “Só as Românticas”

Quando: Hoje (15), a partir das 20h

Onde: Terra Café | Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Soledade - Recife/PE

Ingressos: esgotados no Sympla / à venda no local

