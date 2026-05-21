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FAMOSOS Cate Blanchett diz que movimento #MeToo foi "rapidamente sufocado" Atriz destacou que ainda há grande disparidade entre mulheres e homens nos sets de filmagem: "Há 10 mulheres e 75 homens nos sets"

Cate Blanchett afirmou que o movimento #MeToo foi “rapidamente sufocado” durante uma participação no Festival de Cannes, que acontece até o fim desta semana, na França. Em encontro mediado pelo jornalista Didier Allouch, a atriz australiana declarou que, mesmo após o fortalecimento da mobilização contra abusos e assédios sexuais, impulsionada pelas denúncias contra o ex-produtor Harvey Weinstein em 2017, ainda há uma grande disparidade entre mulheres e homens nos sets de filmagem.

“O que o movimento revelou foi uma camada sistêmica de abuso, não apenas nesta indústria, mas em todas as indústrias. E, se você não identifica um problema, não consegue resolvê-lo”, afirmou a artista, vencedora de dois Oscars.

Ela ainda acrescentou que costuma fazer uma “contagem” das pessoas presentes no set de filmagem e percebe que “há 10 mulheres e 75 homens todas as manhãs”.

“Eu adoro os homens, mas o que acontece é que as piadas acabam sendo sempre as mesmas”, afirmou. “Você precisa estar constantemente preparada para isso, e eu já me acostumei, mas isso se torna entediante para todos quando você entra em um ambiente de trabalho homogêneo. Acho que isso afeta o resultado do trabalho.”

Em 2018, quando Blanchett presidia o júri de Cannes, ela participou de uma manifestação ao lado de outras 81 mulheres, como forma de protestar contra a desigualdade de gênero no cinema. O número de participantes fazia referência às 82 mulheres que haviam disputado a principal competição do festival até então, em contraste com mais de 1.500 homens.

Na ocasião, a atriz afirmou que, embora as mulheres não sejam minoria na sociedade, a realidade da indústria cinematográfica sugere o contrário.

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