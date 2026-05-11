Catherine Deneuve presta homenagem a Marilyn Monroe em livro de fotografias

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A estrela francesa do cinema Catherine Deneuve revela, em um livro de fotos, sua profunda admiração por Marilyn Monroe, para além do mito glamouroso que envolve a estrela americana nascida há 100 anos.

Em "Marilyn chérie", que chegará às livrarias na quarta-feira, Deneuve explica por que adora Marilyn, "a imagem mais bela que já se viu numa tela".

"Assim que ela aparece (...) há algo que parece brotar dela. É um todo: a qualidade da pele, o olhar, a voz", afirma a atriz neste livro em que comenta uma centena de fotos de Marilyn selecionadas pelo colecionador Sébastien Cauchon.

Catherine Deneuve nunca conheceu Marilyn Monroe, nascida em 1º de junho de 1926, mas viu todos os seus filmes, entre eles "Os Homens Preferem as Loiras", "O Pecado Mora ao Lado" e "Quanto Mais Quente Melhor", o seu favorito.

"Eu nunca teria conseguido viver o que ela viveu. Não fui perseguida como ela", declara Deneuve ao se referir aos paparazzi.

Falecida em 4 de agosto de 1962, aos 36 anos, "ela tinha plena consciência de sua imagem e do uso que se podia fazer dela (...) Na verdade, era muito moderna", relata a protagonista de "A Bela da Tarde", de Luis Buñuel.

O centenário do nascimento de Monroe também é celebrado com uma retrospectiva em Paris até 26 de julho, que permite vislumbrar outra faceta do mito criado pelos estúdios de Hollywood.

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